Pracodawcy komentują: wojna na Ukrainie wpłynie na polski rynek pracy

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że w lutym stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc., a więc pozostaje bez zmian w porównaniu ze styczniem.

Monika Olszewska, MRM Consulting, członkini ZPPZ: Obecna sytuacja może powodować widoczną presję zarówno płacową, jak i podażową. Część obywateli Ukrainy pracujących w Polsce zdecydowała się na powrót do ojczyzny. Pod względem struktury zatrudnienia braki te są odczuwalne zwłaszcza w branży budowlanej, transportowej oraz związanej z administrowaniem nieruchomościami. Jednak liczba osób, które dotarły w ostatnich dniach do Polski i zdecydują się zostać oraz podjąć pracę może pomóc w odczuwalnym niedoborze pracowników.

Tomasz Bieńkowski, właściciel IQ Consulting, członek ZPPZ: Pracodawcy popierają ułatwienia dla obywateli Ukrainy związane z dostępem do rynku pracy. Jest to podstawowy warunek aktywizacji dla osób, które będą chciały podjąć zatrudnienie w Polsce. Jak wskazują prognozy, w większości będą to prace dorywcze oraz w niepełnym wymiarze, jednak istotna jest także możliwość aktywizacji specjalistów – w tym wypadku niezbędna będzie szybka nostryfikacja dyplomu oraz potwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Może to dotyczyć pracowników służby zdrowia, a więc lekarzy czy pielęgniarek oraz innych zawodów regulowanych.