Powstają kolejne farmy fotowoltaiczne

Enea Nowa Energia rozpoczęła nowe inwestycje: budowę farm fotowoltaicznych w Krzęcinie, Lubnie i Likowie. Jednocześnie na ukończeniu jest już farma PV w Jastrowiu. Planowana moc farm wyniesie łącznie ok. 15,5 MW. Wszystkie instalacje rozpoczną pracę jeszcze w tym roku.

Enea Nowa Energia wchodząca w skład Grupy Enea rozpoczęła budowę trzech farm fotowoltaicznych. Największa z nich – Krzęcin – zlokalizowana na terenie gminy Krzęcin w województwie zachodniopomorskim, będzie dysponować łączną mocą ok. 6,5 MW i będzie się składać z siedmiu generatorów fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna Likowo w gminie Płoty (również w Zachodniopomorskiem) będzie mieć ok. 1 MW mocy. Z kolei farmy Lubno I i II powstaną w gminie Lubiszyn (województwo lubuskie) i będą zbudowane z ponad 9 tys. modułów, które zapewnią łącznie 5 MW mocy.

– Zaktualizowana Strategia Rozwoju Grupy Enea zakłada realizację szeregu projektów OZE o różnej skali – wszystkie wspierają główny cel, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej – zapowiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei. – Z roku na rok konsekwentnie będziemy zwiększać potencjał wytwórczy OZE.

Jednocześnie w Jastrowiu, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, trwają ostatnie prace przy budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW. Instalacja składać się będzie z 7,5 tys. paneli wykonanych w technologii Si-Mono i jest przykładem dobrej współpracy Enei Nowa Energia z lokalnym samorządem.

Uruchomienie farmy w Jastrowiu planowane jest w pierwszym kwartale tego roku, zaś farm w Krzęcinie, Płotach i Lubiszynie w drugiej połowie 2022 r. Generalnym wykonawcą inwestycji w Jastrowiu jest Enea Serwis.

– Nowe projekty inwestycyjne, które realizuje Enea Nowa Energia wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku – dodał Krzysztof Czaban, prezes Enei Nowa Energia. – Jest to również przykład bardzo dobrej współpracy naszej grupy z lokalnymi władzami. Patrząc na to, jak przebiegają rozmowy z innymi samorządami, jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będziemy realizowali wiele projektów, opartych na relacjach biznes-administracja.

Enea Nowa Energia realizuje program pn. „Fotowoltaika dla każdej gminy”, którego celem są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii, przeprowadzane we współpracy z wiejskimi i miejsko-wiejskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie projekty takie przygotowywane są wraz z dwoma mazowieckimi samorządami – gminą Gózd i powiatem zwoleńskim.

Enea Nowa Energia, która jest częścią Grupy Enea, zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz biogazowniami. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym m.in. w Radomiu, Koronowie, Jastrowiu i Płotach.

Dodajmy, że krajowym liderem w produkcji zielonej energii jest Zachodniopomorskie. Do końca września 2021 r. łączna moc instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim przekroczyła 2000 MW, co stanowi 18,5 proc. mocy zainstalowanej w Polsce. To dane z najnowszej Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła. W regionie przybywa m.in. wiatraków i farm fotowoltaicznych. W ubiegłym roku powstało 21 nowych instalacji, nie licząc mikroinstalacji, w tym 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13,7 MW, pięć elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 14,8 MW i jedna biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW. Pomimo pandemii, w 2021 roku utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych. Na Pomorzu Zachodnim osiągnęły one łączną moc 174,8 MW (wzrost o 62 proc.). W całej Polsce fotowoltaika przekroczyła już 4800 MW, a wzrost – rok do roku – wyniósł 59 proc. Moc zainstalowanych mikroinstalacji w Szczecinie wyniosła 18,1 MW, w powiecie koszalińskim 14,41 MW, a w polickim 14.40 MW.

(ek)