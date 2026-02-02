Perły Biznesu. Nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego przyznane

Laureaci i wyróżnieni w konkursie Świata Biznesu Fot. materiały organizatora

Redakcja magazynu Świat Biznesu po raz 22. wręczyła nagrody gospodarcze Perły Biznesu. Wydarzeniem gospodarczym Pomorza Zachodniego 2025 roku został rozwój inwestycyjny na europejskim rynku szyb samochodowych spółki AGC Automotive Poland. Andrzej Chańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio w Szczecinie otrzymał nagrodę główną w kategorii Osobowość Biznesu 2025 roku.

W kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2025 przyznano 4 równorzędne wyróżnienia i nagrodę główną. Nagrodę główną otrzymała spółka AGC Automotive Poland z Koszalina za rozwój inwestycyjny, w szczególności ze realizację Inwestycji o wartości ponad 40 mln euro w nowoczesny park maszynowy podnoszącej zdolności produkcyjne i konkurencyjność koszalińskiej firmy AGC Automotive Poland na europejskim rynku szyb samochodowych. Historia AGC Automotive datuje się od 1991 roku, przy czym była to firma działająca początkowo jako spółka JAAN a później jako NordGlass, która w 2015 roku została przejęta przez międzynarodową grupę AGC Automotive Europe będącą jednym z globalnych liderów w produkcji szkła płaskiego i szyb samochodowych. Obecnie AGC Automotive Poland posiada dwa zakłady produkcyjne – w Koszalinie i w Słupsku. Produkuje w nich szyby do najpopularniejszych w Europie typów pojazdów drogowych, kolejowych, a także do różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Spółka zatrudnia łącznie 1300 osób – 900 przy produkcji, 400 w punktach serwisowych wymiany szyb samochodowych.

Wyróżnienia otrzymali: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (za rozwój energetyki morskiej na Pomorzu Zachodnim), firma Aerobits ze Szczecina (nowa jakość bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej), spółka z branży przetwórstwa rybnego Espersen Poland z Koszalina („Program rozwoju talentów Catch the Wave”), spółka INTOP Skarbimierzyce (finalizacja budowy przęsła mostu łukowego w Wolinie),

W kategorii Osobowość Biznesu 2025 przyznano jedną nagrodę główną i pięć równorzędnych wyróżnień.

Nagrodę główną otrzymał Andrzej Chańko – dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio w Szczecinie, z koleją związany od 1978 r. Przeszedł pełną drogę zawodową – od dyżurnego ruchu i naczelnika dużej stacji po dyrektora. W ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i kolejnymi marszałkami konsekwentnie współtworzył korzystną dla mieszkańców politykę transportową regionu: inicjował zakupy nowoczesnych pociągów, twardo negocjował kontrakty na realizację usług publicznych i przekonywał do zwiększania częstotliwości kursów oraz rozszerzania siatki połączeń. Jego działania realnie ograniczały wykluczenie komunikacyjne, ułatwiając dojazdy do pracy, szkół i usług. Efektem jest dynamiczny wzrost przewozów – z 5,3 mln pasażerów w 2021 r. do ponad 8 mln w 2024 r. Pod jego kierownictwem oddział, liczący 670 pracowników, podniósł kulturę pracy oraz unowocześnił zarządzanie flotą i sprzedaż biletów, a także zmodernizował zaplecza utrzymaniowe w Szczecinie i Kołobrzegu, tworząc m.in. centrum szkolenia maszynistów z symulatorem. Kapituła uznała, że Andrzej Chańko jest wybitnym menedżerem transportu kolejowego. Na stanowisku dyrektora Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio będącego spółką Skarbu Państwa współpracował z 19. prezesami tej spółki, co jest ewenementem i rekordem Polski w tej kategorii.

Wyróżnienia otrzymali: Wojciech Zdanowicz – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, mgr inż. nawigacji i ratownictwa morskiego (Politechnika Morska w Szczecinie; Paweł Muklewicz – dyrektor generalny DGS Diagnostics sp. z o.o. z Rosówka (od 2016), wcześniej menedżer w grupie Demant; Ewelina Ożóg – prezes firmy medycznej Mediklinika sp. z o.o. ze Szczecina od lutego 2013 r.; Jaromir Kaczanowski – od 18 lat prezes browaru Połczyn-Zdrój sp. z o.o., który to browar obchodzi 200-lecie istnienia; Edyta i Cezary Szczupakowie – właściciele gospodarstwa ekologicznego Frykas w Marwicach.

Statuetkę Gwiazda Biznesu otrzymała Justyna Korytkowska, dyrektor ds. sprzedaży sieci hoteli Accor w Szczecinie (Novotel Szczecin Centrum, Ibis Styles Szczecin Stare Miasto i Ibis Szczecin Centrum).

