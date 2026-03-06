Orlen: informacja o sile wyższej od QatarEnergy nie wpływa na dostawy LNG do Polski

Fot. Marek Czasnojć (zdjęcie ilustracyjne)

Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę. Na obecnym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu - przekazało w piątek biuro prasowe koncernu w odpowiedzi na pytanie PAP.

Spółka zapewniła, że wszystkie zaplanowane transporty z Kataru – w tym dostawy przewidziane na marzec – są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Koncern zaznaczył również, że ograniczenie części produkcji LNG przez QatarEnergy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski. W 2025 r. import LNG z Kataru odpowiadał za mniej niż 10 proc. zapotrzebowania generowanego przez Orlen i jego odbiorców - poinformowano PAP.

Płocki koncern przekazał ponadto, że zdecydowana większość potrzeb rynku jest pokrywana z innych źródeł, przede wszystkim z własnego wydobycia gazu w Polsce i Norwegii oraz z dostaw realizowanych gazociągiem Baltic Pipe. Uzupełnieniem są dostawy LNG z innych kierunków, głównie ze Stanów Zjednoczonych.

Orlen podkreślił, że posiada zdywersyfikowany portfel dostaw oraz elastyczne narzędzia handlowe, które umożliwiają bieżące bilansowanie dostaw LNG, w tym także wykorzystanie alternatywnych kierunków dostępnych na rynku globalnym.

Jak podała spółka zawiadomienie od QatarEnergy ma charakter formalny i dotyczy wybranych wolumenów kontraktowych.

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.

QatarEnergy wstrzymał we wtorek produkcję niektórych produktów w Katarze, w tym mocznika, polimerów, metanolu, aluminium i innych. Katarska firma potwierdziła w poniedziałek wstrzymanie produkcji LNG po ataku irańskich dronów. Obiekt Ras Laffan należący do QatarEnergy dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG.

Katar odpowiada za około jedną piątą światowego eksportu LNG, który w całości jest transportowany przez cieśninę Ormuz, gdzie żegluga praktycznie stanęła. W 2025 roku QatarEnergy eksportował 80,97 mln ton LNG.

