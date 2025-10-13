Nowa łódź inspekcyjna dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej

Dokument podpisali Piotr Durajczyk dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Beata Tomaszewska, członek zarządu Parker Poland. Fot. Dariusz Gorajski

W siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisano umowę na dostawę nowoczesnej łodzi inspekcyjnej typu RIB. Dokument podpisali dyrektor urzędu Piotr Durajczyk oraz Beata Tomaszewska, przedstawicielka firmy Parker Poland, która wygrała przetarg.

Nowa jednostka, nazwana Baltic Cruiser, będzie służyć do prowadzenia inspekcji, kontroli i działań interwencyjnych na śródlądowych drogach wodnych. Łódź zostanie wyposażona w nowoczesne rozwiązania techniczne, które umożliwią szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia oraz efektywne wspieranie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żeglugi.

– Bezpieczna żegluga to podstawa, dlatego w nią inwestujemy – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, obecny podczas uroczystości podpisania umowy. – Nowoczesna łódź pozwoli inspektorom szybciej dotrzeć do miejsc, gdzie potrzebna jest pomoc lub kontrola. Dzięki takim inwestycjom zwiększamy bezpieczeństwo na Odrze i jej dopływach.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Piotr Durajczyk podkreślił, że nowa jednostka to ważne wzmocnienie wyposażenia urzędu.

– Baltic Cruiser uzupełni flotę inspekcyjną, obok dwóch skuterów wodnych zakupionych w ubiegłym roku. Dla nas najważniejsza jest mobilność i możliwość dotarcia do miejsc, które do tej pory były trudno dostępne dla tradycyjnych jednostek – wyjaśnił.

Hybrydowa konstrukcja łodzi umożliwi pływanie po płytkich akwenach, co jest szczególnie istotne w rejonach o zmiennej głębokości tranzytowej, jak jezioro Dąbie czy odcinki Odry granicznej. Dzięki nowej jednostce inspektorzy będą mogli szybciej reagować na zdarzenia na wodzie, prowadzić kontrole techniczne oraz wspierać akcje ratunkowe.

Koszt inwestycji wynosi 2,5 miliona złotych i w całości pochodzi z budżetu państwa. To kolejny krok w rozwoju i modernizacji służb żeglugowych w regionie.

– Systematycznie inwestujemy w sprzęt i technologie, które zwiększają bezpieczeństwo na wodach śródlądowych. Urząd nie tylko rozbudowuje flotę, ale również wdraża nowoczesne narzędzia cyfrowe i systemy monitoringu – dodał dyrektor Durajczyk.

Baltic Cruiser będzie wykorzystywana na odcinku od jeziora Dąbie po Odrę graniczną, wspierając inspektorów w codziennej pracy. Nowa łódź ma zostać dostarczona jeszcze w przyszłym roku i stanie się jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej w regionie zachodniopomorskim.

(dg)

