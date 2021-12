Konkurs PAP. Inwestycje walczą o nagrodę

obserwa

2021-12-28 19:19:54

Ciekaw, że Hanza Tower nigdzie na liście rankingowej nie widzę. Muszę w końcu kupić sobie jakieś okulary. Jedenasty rok budowy, budynek już się dziwnie wygiął, skręcił ale trwa. Kurier pisał, że budowę zakończono, a to nie jest prawda. Chyba redaktor nie pofatygował się na budowę. Bałagan dalej bez zmian... Pustostan na kilkaset kwater. Zaprosić tylko bezdomnych to go zasiedlą. Może bezdomni zrobią porządek wokół budowy. Chodzę tam codziennie z pieskiem na spacery...