KION rozpoczął produkcję wózków widłowych

Oficjalne otwarcie fabryki KION Polska produkującej wózki widłowe odbyło się w czwartek (8 lipca) w Kołbaskowie. Inwestycja zlokalizowana została na 18-hektarowej działce. W obiekcie o powierzchni ponad 44 tys. mkw. do końca 2023 roku ma powstać do 400 nowych miejsc pracy. Grupa KION zainwestowała w zakład 80 milionów euro.

Bramy najnowszego zakładu KION otworzyli Frank Schepp, Senior Vice President Production Unit Counterbalance Trucks oraz Tomasz Maleszka, kierownik zakładu i członek zarządu.

Podczas spotkania nastąpiło również uroczyste przekazanie klucza do pierwszego wózka widłowego wyprodukowanego w Kołbaskowie jego nowemu właścicielowi.

– Dziękuję za zaufanie, którym zostałem obdarzony wraz z zespołem kierującym fabryką – mówił Tomasz Maleszka. – Powierzono nam kierowanie ultranowoczesnym zakładem. Każde miejsce pracy w nim zostało zaplanowane przez trzy lata w taki sposób, by pracowało się bezpiecznie i ekonomicznie. Miejsce, w którym jesteśmy, pozwala nam dostarczać nasze produkty na całą Europę. Szczecin ma ogromny potencjał jako miejsce edukacji młodej, przyszłej kadry naszych pracowników. Chcemy zaoferować miejsca pracy zarówno ludziom z Kołbaskowa, jak i osobom z sąsiednich gmin. Organizujemy transport naszym pracownikom, którzy produkują jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie wózków widłowych.

KION GROUP AG to jeden z wiodących na świecie dostawców intralogistycznych. W Kołbaskowie otworzył swój najnowszy zakład produkcji wózków widłowych. Na powierzchni 44 tys. metrów kwadratowych powstała nowoczesna fabryka oraz przylegające do niej centrum badawczo-rozwojowe, które w przyszłości będzie odgrywać ważną rolę w sieci produkcyjnej i logistycznej Grupy KION w regionie EMEA. Grupa KION zainwestowała około 80 milionów euro w zakład produkcyjny. Na powierzchni ok. 18 hektarów produkowane są wózki widłowe z przeciwwagą KION pod marką Linde Material Handling o udźwigu do 3,5 tony.

Na przyszły rok planowane jest uruchomienie kolejnej serii wózków widłowych. Do 2023 r. w Kołbaskowie ma powstać ok. 400 nowych miejsc pracy. Obecnie pracuje tam 170 osób. W ten sposób KION wnosi istotny wkład w rozwój gospodarczy regionu i jednocześnie wzmacnia swoją ogólnoeuropejską sieć zakładów produkcyjnych w Europie.

– Nowy zakład w sercu Europy to doskonała okazja do udziału w rozwoju gospodarczym tego szybko rozwijającego się segmentu rynku – mówi Gordon Riske, prezes zarządu KION Group AG. – Lokalizacja w pobliżu granicy polsko-niemieckiej ma dodatkową zaletę w postaci wygodnego dostępu do doskonałej sieci dostawców. ©℗

Tekst i fot. Kamil KRUKOWSKI