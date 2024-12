Kapitańska wigilia w szczecińskim klubie „Pod Masztami”

Alicja

2024-12-19 13:51:13

Na zdjęciach widzę starszych panów, pewnie już emerytów. Z całym szacunkiem ale z tego co wiem, to jeśli minie 5 lat i dana osoba w tym czasie nie wypłynie w rejs jako kapitan to traci uprawnienia i musi od nowa je nabyć, czyli zdać egzamin. Zatem dlaczego ci starsi panowie w mundurach nazywają siebie kapitanami...Tak samo oficerowie po upływie 5 lat jeśli nie "pływają" to muszą na nowo nabywać uprawnienia, chyba, że coś się zmieniło w przepisach...