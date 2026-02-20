Jantar Unity kursuje już od miesiąca. Są pierwsze podsumowania

Minął pierwszy miesiąc regularnej pracy najnowszego promu należącego do Unity Line, który 17 stycznia został uroczyście ochrzczony w Szczecinie. Od ponad czterech tygodni jednostka obsługuje połączenie między Świnoujściem a Trelleborgiem. Armator ocenia, że jednostka miała bardzo udany start.



W pierwszym miesiącu pracy prom odbył 22 podróże w obie strony na trasie Świnoujście–Trelleborg, co oznacza, że łącznie wyruszał w rejs 44 razy. W tym czasie przewiózł 3 341 zestawów ciężarowych, 184 pojazdy krótkie, 392 naczepy oraz 3 samochody długie. Łącznie przełożyło się to na 63 734 metry ładunkowe i 50 591 ton przewiezionego ładunku. Na pokładzie podróżowało również 3 626 kierowców.



- Pierwszy miesiąc eksploatacji potwierdził, że Jantar Unity bardzo dobrze wpisał się w nasz system operacyjny i potrzeby rynku przewozów promowych na Bałtyku. To dopiero początek - jednostka będzie jednym z filarów naszej siatki przewozowej - ocenia Katarzyna Antoń, kierownik marketingu Unity Line.



Jantar Unity to nowoczesny prom pasażersko-ładunkowy o długości 195,6 metra i szerokości 32,2 metra. Jest zdolny do przewozu 400 pasażerów. Ma 4100 metrów linii ładunkowej, co pozwala zmieścić około 270 zestawów ciężarowych. Jednostka wyposażona jest w napęd LNG wspierany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym, a także pędniki azymutalne i stery strumieniowe poprawiające manewrowość i bezpieczeństwo manewrów portowych.

