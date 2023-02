Grupa Azoty startuje z loterią

Ruszyła kolejna edycja loterii konsumenckiej Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię”, w której do wygrania jest m.in. ciągnik John Deere 5075E. W ciągu ostatnich pięciu lat do rolników, którzy wzięli udział w loterii, trafiło już ponad 1200 nagród, w tym pięć głównych – ciągników rolniczych.

Z każdym rokiem loteria cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłorocznej edycji było ponad 40 tys. zgłoszeń od rolników. Aby wziąć udział w tegorocznej, wystarczy kupić jednorazowo produkt lub produkty promocyjne Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł brutto na jednym dokumencie zakupu. Następny krok to rejestracja dowodu zakupu za pośrednictwem strony www.dbamyopolskaziemie.pl lub wysłanie SMS na numer 70966 (koszt SMS-a wynosi 0,62 zł z VAT) o treści: GRUPAAZOTY.numer paragonu fiskalnego lub GRUPAAZOTY.numer faktury.

– To już kolejna edycja loterii Grupy Azoty z czytelnymi zasadami uczestnictwa, które dają wszystkim naszym klientom wiele szans na wygraną – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA. – Loteria z nagrodami to również forma podziękowania rolnikom za to, że niezmiennie, od 95 lat wybierają polskie nawozy Grupy Azoty. Nasza wysoka, sprawdzona jakość nawozów od wielu lat wspiera sukcesy produkcyjne polskich rolników, gwarantując wysokie i powtarzalne plony.

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii „Dbamy o polską ziemię” i sprzedaży promocyjnej trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku. Oprócz nagrody głównej, na uczestników czekają: 300 nagród natychmiastowych po 1000 zł oraz trzy nagrody o wartości 10 000 zł. Przekazanie nagród pieniężnych nastąpi w formie przelewów bankowych bezpośrednio na konta laureatów.

Więcej informacji o loterii oraz regulamin i lista produktów promocyjnych dostępne są na stronie www.dbamyopolskaziemie.pl.

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem – Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.

(ek)