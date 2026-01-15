Grupa Azoty porządkuje finanse. Co dalej z projektem Polimery Police?

Fot. Grupa Azoty Polyolefins

Grupa Azoty ogłosiła ważne decyzje finansowe związane z planowaną sprzedażą spółki Polyolefins, odpowiedzialnej za projekt Polimery Police. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, zgodnie z nową strategią, podmiot koncentruje się na podstawowej działalności, czyli produkcji nawozów, gdyż Polimery Police okazały się dla niej dużym obciążeniem finansowym.

REKLAMA

Grupa Azoty oraz Grupa Azoty Police zdecydowały się na tzw. odpisy aktualizujące, czyli księgowe uznanie, że część udzielonych wcześniej pożyczek może nie zostać odzyskana.

Grupa Azoty zakwalifikowała pożyczki udzielone Polyolefins jako "aktywa z utratą wartości" i utworzyła odpis aktualizujący na kwotę 586 mln zł. Grupa Azoty Police zrobiła analogiczny odpis na kwotę 661 mln zł. Dodatkowo policka spółka utworzyła 119 mln zł częściowego odpisu na niezapłacone należności handlowe.

- Koncentrujemy się na określonych w strategii segmentach, w tym w szczególności nawozowym, w którym jesteśmy jednym z europejskich liderów oraz który generuje dodatnią rentowność. Jednocześnie porządkujemy sytuację w Grupie Azoty Polyolefins, która pozostaje dla nas istotnym obciążeniem - podkreśla prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Według władz Grupy Azoty problemy projektu wynikają m.in. z: nieuwzględnienia niekorzystnych zmian na rynku chemicznym, zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających realne możliwości spółki i licznych nieprawidłowości na etapie realizacji inwestycji.

- Dlatego Grupa Azoty złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy realizacji projektu. Dodatkowo Grupa Azoty Polyolefins wniosła do VIAC pozew arbitrażowy przeciwko Hyundai Engineering Co., Ltd. w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z obowiązków umownych, co doprowadziło do nieukończenia projektu Polimery Police - wyjaśnia Andrzej Skolmowski.

Od kilku miesięcy trwają rozmowy z Orlenem, który mógłby przejąć akcje Grupy Azoty Polyolefins. Oferta i kontroferta opiewają na 1,022 mld zł, a finalizacja transakcji miałaby nastąpić do 30 czerwca 2026 roku.

- Elementem oferty jest postępowanie restrukturyzacyjne w Grupie Azoty Polyolefins, którego celem jest redukcja zadłużenia spółki projektowej oraz wypracowanie porozumienia z wierzycielami, tak aby spółka mogła stabilnie funkcjonować. Wszystkie te działania są ukierunkowane na wypracowanie optymalnego scenariusza działań związanych z projektem Polimery Police. W efekcie pozwoli to Grupie Azoty odzyskać przestrzeń do dalszego rozwoju i zbudować perspektywę wzrostu na kolejne lata - ocenia prezes Skolmowski.

(k)

REKLAMA