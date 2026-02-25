Dobry rok dla portów w Szczecinie i Świnoujściu

Konferencja w porcie

Dla portów w Szczecinie i Świnoujściu rok 2025 był rekordowy zarówno pod względem wielkości przeładunków, jak i wyników finansowych.

Przeładunki osiągnęły poziom 34,79 mln ton i były o 7,5 proc. wyższe, niż rok wcześniej. Największe wzrosty odnotowano w obrocie drobnicy, ładunków masowych, paliw – w tym LNG oraz kontenerów.

Po raz pierwszy w historii portów przeładunki kontenerów przekroczyły 100 tys. TEU. – Wzrost nie jest efektem jednorazowej poprawy koniunktury. To rezultat przygotowania portów na trudniejsze warunki rynkowe. Inwestowaliśmy w dostępność, efektywność operacyjną i współpracę z biznesem. Dzięki temu potrafimy nie tylko reagować na zmiany, ale realnie zwiększać przeładunki, gdy inni dopiero dostosowują się do nowych warunków – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ.

W ubiegłym roku w porcie w Szczecinie zakończono inwestycje związane z pogłębieniem basenów i nabrzeży portowych do głębokości technicznej 12,5 m. Dzięki tej inwestycji Kanał Dębicki i Basen Kaszubski mogą przyjmować statki o długości 230 metrów, zanurzeniu 10,5 metra z ładunkiem sięgającym nawet 50 tys. ton.

W ubiegłym roku największy ładunek przywiózł do Szczecina pływający pod banderą Panamy masowiec „Tokugawa”, który przywiózł ponad 49 tys. ton śruty sojowej.

– Rok 2025 był rekordowy dla polskich portów – zarówno pod względem przeładunków, jak i wyników finansowych. Porty w Szczecinie i Świnoujściu miały w tym ogromny udział. Jako rząd inwestujemy dalej – w 2026 roku przeznaczymy blisko 3 miliardy zł na rozwój portów, w tym kluczowe inwestycje na Pomorzu Zachodnim – powiedział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Rok 2025 był rekordowy dla portu w Świnoujściu. W terminalu LNG obsłużono 80 dostaw gazu. W ubiegłym roku po raz pierwszy dokonano komercyjnego załadunku LNG przy nowym nabrzeżu JETTY 2, wybudowanym w ramach poszerzania zdolności przeładunkowych terminalu. W listopadzie po raz pierwszy załadowano paliwo LNG na komercyjną bunkierkę, która następnego dnia zabunkrowała paliwo w relacji burta do burty na prom w terminalu promowym w Świnoujściu. Była to pierwsza taka operacja portowa w Polsce.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zakończył rok z rekordowym przychodem netto na poziomie aż 415 mln zł. Zysk netto wyniósł 144,5 mln.

W polskich portach przeładowano łącznie 141 mln ton towarów, o 5 mln ton więcej niż w roku 2024. ©℗

Tekst i fot. Wojciech SOBECKI

