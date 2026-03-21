„Bursztyn Unity” – bliźniak „Jantara Unity” rodzi się w Gdańsku

Budowa promu „Bursztyn Unity”, bliźniaczej jednostki „Jantar Unity”, wchodzi w decydującą fazę. W ostatnich tygodniach tempo prac na jednostce wyraźnie przyspieszyło. – Budowa „Bursztyn Unity” jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Jednostka jest w zasadzie w pełni wyposażona, a obecnie koncentrujemy się na uruchamianiu poszczególnych systemów, sprawdzaniu poprawności ich działania oraz intensywnych pracach wykończeniowych – mówi Paweł Pluto-Prądzyński, dyrektor Unity Line.

Bliźniacza konstrukcja „Jantara Unity”

„Bursztyn Unity” będzie identyczny jak „Jantar Unity”. Na obecnym etapie nie są planowane istotne zmiany w konstrukcji statku. Możliwe są jedynie drobne korekty, które są uzgadniane pomiędzy stocznią a armatorem.

Zakończono już kluczowe odbiory konstrukcyjne oraz testy szczelności instalacji paliwowych, olejowych, wodnych i przeciwpożarowych. Przeprowadzono także liczne próby dokowe i funkcjonalne urządzeń siłowni, w tym agregatów prądotwórczych, systemów zasilania, napędu głównego oraz instalacji bezpieczeństwa. Zakończono montaż urządzeń radiowo-nawigacyjnych oraz oświetlenia nawigacyjnego na masztach. Obecnie na mostku kapitańskim trwa uruchamianie pulpitów sterowniczych.

Postępy w części pasażerskiej

Duże postępy widoczne są także w części pasażerskiej. W kabinach instalowane są sufity, montowane łóżka i meble, układane dywany oraz pozostałe elementy wystroju wnętrz. Trwa również wyposażanie pomieszczeń rekreacyjnych i socjalnych, takich jak sale telewizyjne, mesa, kuchnia i sala konferencyjna.

– Wnętrza promu w bardzo szybkim tempie zaczynają przypominać te znane z „Jantara Unity”. Z każdym tygodniem statek coraz bardziej nabiera ostatecznego kształtu, zarówno od strony technicznej, jak i pasażerskiej – mówi Paweł Pluto-Prądzyński.

Kolejne etapy i harmonogram prac

Przed zespołem technicznym kolejne etapy testów i odbiorów. W sierpniu jednostka zostanie zadokowana. Odnowiona zostanie także powłoka farby antyporostowej na dnie kadłuba oraz prowadzone będą prace malarskie w części nadwodnej. Wówczas na kadłubie pojawi się logo armatora.

Seria prób morskich zaplanowana jest na wrzesień. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, w październiku prowadzone będą już tylko kosmetyczne prace, aby przygotować jednostkę do sprzedaży armatorowi. Przekazanie promu do eksploatacji planowane jest na ostatni kwartał 2026 roku.

Drugi najnowocześniejszy prom na Bałtyku

Podobnie jak „Jantar Unity”, także „Bursztyn Unity” będzie jedną z najnowocześniejszych jednostek pasażersko-towarowych na Bałtyku. Napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG) i wspomagany układem bateryjnym w technologii hybrydowej prom będzie korzystać z pędników azymutalnych na rufie i sterów strumieniowych na dziobie, co zapewni doskonałą manewrowość w portach.

Kadłub oraz systemy stabilizujące zaprojektowano zgodnie z normami SOLAS, gwarantując bezpieczeństwo i stabilną żeglugę nawet w trudnych warunkach pogodowych. Nowoczesne systemy balastowe i napędowe zminimalizują przechyły i kołysanie jednostki, podnosząc komfort podróży. Prom będzie miał – identycznie jak „Jantar Unity” – 195,6 m długości i 32,2 m szerokości, zabierze do 400 pasażerów oraz 270 samochodów ciężarowych. Załoga liczyć będzie 50 osób. ©℗

Wojciech SOBECKI

