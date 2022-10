Pociecha zwana Brusią

Ktoś ją zostawił w parku Andersa. Zapomniał. Choć przez długie lata była jak rodzina. Teraz opuszczona, samotna, skrzywdzona czeka na łut szczęścia - człowieka, który ją wyrwie zza krat schroniska.

Brusia tylko sprawia wrażenie pospolitej. Faktycznie jest jedyna w swoim rodzaju.

- Ma piękne oczy: każde w innym kolorze. Na jej posiwiałym pysiu wiecznie gości uśmiech: od ucha do ucha. Jest łagodna i bardzo przyjazna wobec wszystkich, także tych zupełnie jej obcych - o Brusi opowiadają jej schroniskowi opiekunowie. - Zadziwiające, jak bardzo łaknie bliskości. Chętnie bawi się na wybiegu i poddaje głaskom. Uwielbia spacery i przysmaki. Wobec innych zwierząt jest nastawiona pokojowo. To naprawdę fajna sunia o rozczulającej osobowości, która zasługuje na wszystko co najlepsze.

Brusia to grzeczna, dobra psina - rezydentka schroniska o numerze 281/22. Ta średniej wielkości ośmiolatka przebywa w boksie 28. Jest zdrowa, wysterylizowana i zaszczepiona. Gotowa do adopcji na już i na zawsze. Jej tymczasowi opiekunowie przekonują:

- Zapraszamy na spacer zapoznawczy z naszą słodką Brusią. Niech podbije wasze serca, jak to uczyniła z naszymi. Poza tym… Jak wiadomo, starsze psy kochają bardziej. A któż z nas nie szuka miłości?!

Urocza Brusia za ludźmi wodzi tęsknym wzrokiem. To chciałby przygarnąć tę przyjazną i towarzyską psinę, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt), w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

