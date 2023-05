Moris – senior pełen uroku

Fot Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

W szczecińskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ciągły ruch. Wciąż przyjeżdżają nowi rezydenci, inni – głównie młodsi i mniejsi – zatrzymują się tu tylko na chwilę, szybko odnajdują swoje nowe domy i zyskują opiekunów. Starsze psy, jak Moris, smutno spoglądają zza krat. Nie tracą jednak nadziei, że ich los się też odmieni.

Moris to dziesięciolatek, w schronisku przebywa od stycznia tego roku. Został dowieziony przez samochód pogotowia interwencyjnego z ul. Brodzińskiego.

– To bardzo wytonowany pies. Lubi chodzić na smyczy – mówią o nim pracownicy przytuliska. – Z racji wieku porusza się wolno i nawet wydaje się nieco flegmatyczny, jest jednak naszym uroczym psim seniorem. Sprawdzi się jako wierny towarzysz dla spokojnej osoby.

Kto jest na to gotów i chciałby Morisa (15/23) lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – tel. 723-578-434 (ul. Południowa, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16. Adopcje odbywają się od g. 8 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(gan)