Czemu nie Wolf?

Długo tkwiła w nim trauma poprzedniego życia. Reagował agresją nie tylko na wyciągniętą rękę, ale nawet na kontakt wzrokowy. Lata pracy jednak zrobiły swoje - to już zupełnie inny psiak: łagodny i kochający ludzi, który chętnie spędza czas na spacerach i zabawie. On - piękny dumny haszczak zwany Wolfem.

Za kratami schroniska odsiaduje wyrok - nie za własne winy - bodaj najdłużej ze wszystkich czworonożnych rezydentów przytuliska przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Trafił do niego tuż przed wigilią 2018 roku. Po długim czasie bezdomności, uratowany przez pogotowie interwencyjne placówki.

- W poprzednim domu został zapewne mocno skrzywdzony. Jego obrona przez atak nie była konsekwencją strachu lecz wyuczonym odruchem. Wyglądało na to, że poprzedni opiekun nie potrafił sobie z nim poradzić i... Niestety - opowiadają schroniskowi opiekunowie tego pięknego haszczaka. - Natychmiast rozpoczęliśmy pracę nad Wolfem. Była trudna. Długo nie nadawał się do adopcji. Jednak długie miesiące socjalizacji zrobiły swoje. Wolf teraz jest już innym psiakiem. Człowieka lubi i poważa. Jednak nie jest on dla niego całym światem. Wolf ma charakter wolnego ducha. Nie każdemu będzie przyjacielem.

Wolf ma w sobie coś z natury kota: jest indywidualistą, jaki lubi chadzać własnymi ścieżkami. Na spacerze często sam wybiera trasę zwiedzania świata. Zabawnie, bez cienia agresji, zapierając się na swojej ścieżce. Inne psy na niej mijając obojętnie i beznamiętnie.

- Poszukujemy dla Wolfa odpowiedzialnego, konsekwentnego opiekuna z doświadczeniem. Bo jest psiakiem, który lubi postawić na swoim. Zastrzegamy, że adopcja tego pięknego haszczaka będzie wymagała ponadstandardowej ilości spacerów zapoznawczych. On potrzebuje dużo więcej czasu niż inne psy, aby komukolwiek okazać zaufanie - zwracają uwagę pracownicy schroniska.

Wolf jest rezydentem o numerze 955/18. Jego tymczasowym domem stał się boks nr 28.

- To inteligentny sześciolatek, który potrzebuje wyzwań i mnóstwa ruchu. Za kratami nudzi się i niestety tyje. Schroniskowe realia nie dla niego. Poszukujemy dla Wolfa opiekuna, który potrafi z nim zbudować prawidłowe relacje: jasno wyznaczy ich granice, będzie konsekwentny w ustalaniu i przestrzeganiu tych zasad. Bo wolny duch husky nie da z siebie zrobić bezmyślnej zabawki - przekonują Wolfa schroniskowi opiekunowie.

Kto chciałby Wolfa przyjąć do rodziny - lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę - jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - tel. +48 91-487-02-81 (al. Wojska Polskiego 247, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, telefonicznie.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem jak Wolf bezskutecznie, nawet latami. ©℗

