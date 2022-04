Czarny pies - biała łata

Posturą budzi respekt. Jednak to poczciwina, która nie zdaje sobie sprawy ze swej siły. Co więcej, chyba nawet nie zauważył, że już wyrósł z wieku szczenięcego, skoro tylko bawiłby się i biegał. On - wielki Adi, który swój najlepszy czas spędza teraz za kratami przytuliska.

Trafił do schroniska pod koniec stycznia br. Dowieziony przez pogotowie interwencyjne z ul. Potulickiej. Adi - młody czarny pies z charakterystycznymi białymi łatami.

- To bardzo aktywny dwulatek, w którym zdają się drzemać niespożyte pokłady energii. Dlatego najlepiej sprawdzi się w rodzinie, która wolnego czasu raczej nie spędza na kanapie. Tym bardziej, że z Adiego jest bystrzacha, w lot reagujący na podstawowe komendy, a przy tym potrzebujący sporo ruchu i zabawy - o swym podopiecznym opowiadają pracownicy schroniska. - To pies z potencjałem: pozytywnie nastawiony do świata i ludzi, ciekawy, łaknący kontaktu z opiekunem. Z pewnością będzie wiernym przyjacielem oraz dobrym kompanem np. dla osoby uprawiającej biegi, a przynajmniej lubiącej długie spacery.

Adi jest teraz rezydentem boksu nr 56. W pełni sił i zdrowia: zaszczepiony, odrobaczony i wykastrowany. Zatem gotowy do adopcji na już i na zawsze. Kto chciałby tego pełnego pozytywnej energii psiaka (26/22) przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)