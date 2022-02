Wybierzemy Superpsiaka!

Koty w ostatnim czasie sprytnie i podstępnie opanowały internet i królują w tym cyfrowym świecie. Jednak wciąż odwiecznymi i najlepszymi przyjaciółmi człowieka pozostają psy, więc postanowiliśmy i im dać szansę na prezentację. Kolejny raz ogłaszamy konkurs na Superpsiaka!

Rasa nie ma znaczenia! Kolor i płeć też nie. Ważne, żeby fotki były fajne, robione z uczuciem i przekazujące wdzięk oraz urodę naszych ulubieńców. Prosimy o wysłanie jednego zdjęcia swojego pieska na adres: konkurs@24kurier.pl do 6 marca do końca dnia. Uwaga! Koniecznie należy podać imię psa. Zdjęcia pojawią się na naszej stronie 24kurier.pl 7 marca i zaczniemy głosowanie, które potrwa do 18 marca do godziny 12. A już 21 marca nasi Czytelnicy będą mieli okazję poznać zwycięzcę.

Partnerem konkursu jest Salon dla Psa i Kota „Belina”, który ufunduje nagrodę dla zwycięzcy. Będzie to kompleksowa pielęgnacja psiej piękności (czesanie, czesanie z kąpielą, strzyżenie), Także zestaw książek dla właściciela i smakołyki dla zwycięskiego psiaka. Będziemy mieli też nagrody pocieszenia za drugie i trzecie miejsce.

(Ksz)