Ucieczka na łono natury. Dbajmy o lasy

Wakacje oraz ciepła pogoda sprzyjają wyprawom do lasu. Tereny Nadleśnictwa Kliniska ze względu na bliskość dużych aglomeracji miejskich stają się ich częstym celem. Las bez względu na porę roku oraz pogodę jest bardzo gościnnym miejscem, a piękno przyrody, wszechobecny spokój, cisza oraz czyste powietrze przyciągają tłumy turystów.

Leśnicy Nadleśnictwa Kliniska wychodzą naprzeciw tej grupie użytkowników lasu i zachęcają do wypoczynku na łonie natury. Na turystów czeka aż 15 miejsc odpoczynku, na których znajdziemy wiaty oraz ławo-stoły, przy których można odpocząć podczas leśnych wędrówek lub schronić się w trakcie niesprzyjającej pogody, a także urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne paleniska, w których można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. Należy pamiętać, że w każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego nie wolno posługiwać się otwartym ogniem!

Wypoczynek w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczeń powietrza. W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają miejsca postoju pojazdów zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Na terenie Nadleśnictwa Kliniska jest ich 14. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem i bezpiecznie korzystać z uroków i korzyści, jakie daje nam las.

Od 2020 roku oferta turystyczna Nadleśnictwa Kliniska wzbogaciła się o mierzącą ponad 14 metrów wysokości wieżę widokową położoną w dorzeczu Iny, przy użytku ekologicznym „Dolina rzeki Iny” i na trasie szlaku rowerowego „Zakątkami Puszczy Goleniowskiej”. Odwiedzający ją turyści mogą obserwować przepiękny krajobraz kwitnących wiosną i latem łąk okalających meandry Iny. Występuje tam liczna populacja storczyków. Dzięki zróżnicowanej mozaice łąk tworzy się niepowtarzalny efekt kolorystyczny, co dodatkowo wpływa na piękno tego krajobrazu. W okresach wiosennym i jesiennym rzeka Ina wylewa, tworząc szerokie rozlewiska, które stają się miejscem bytowania ptaków.

Nieopodal znajduje się zagroda pokazowa konika polskiego. Dzięki platformie widokowej odwiedzający to miejsce mogą obserwować 7 okazów tego gatunku w ich naturalnym środowisku. Mieszkańcy zagrody są bardzo przyjaźni i chętnie podchodzą do ogrodzenia, licząc na jakiś smakołyk. W pobliżu zagrody znajduje się również Kwatera Myśliwska Łęsko.

Dla chętnych poznania uroków samej rzeki Iny przygotowany został szlak kajakowy „Meandry Iny” o długości 6,5 km rozpoczynający się od przystani położonej na lewym brzegu rzeki, w pobliżu osady Bącznik.

Miłośników aktywnego odpoczynku zapraszamy na sieć szlaków rowerowych, posiadamy również trasy nordic walking na terenie leśnictwa Poczernin. Ci, którzy jeżdżą konno, też znajdą miejsce dla siebie. Warto przypomnieć, że w lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego. Na terenie nadleśnictwa jest 7 szlaków konnych, z których można swobodnie korzystać. Szczegółowe informacje na temat infrastruktury turystycznej, miejsc szczególnie wartych odwiedzenia można znaleźć na stronach internetowych nadleśnictw oraz na stronie: czaswlas.pl.

Zanocuj w lesie

W 2019 r. w całej Polsce ruszył program pod nazwą „Zanocuj w lesie”. Miał on na celu umożliwić miłośnikom związanym z bushcraftem i surwiwalem, czyli nietypową formą aktywności terenowej, nastawioną na bliski kontakt z naturą, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, legalne korzystanie z dobrodziejstw lasu, nie łamiąc przy tym ustawy o lasach. Nadleśnictwo Kliniska również przystąpiło do tego projektu, wyznaczając obszary leżące na terenie leśnictw Morawsko oraz Niedźwiedź.

Dzięki temu projektowi już od 1 maja 2021 roku do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu Lasy Państwowe udostępniły ponad 600 tysięcy hektarów w 425 nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było tylko 46.

Dokładne położenie wraz z opisem obszarów programu „Zanocuj w lesie” znaleźć można w Banku Danych o Lesie na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Planując taką formę wypoczynku, należy zapoznać się z zasadami korzystania z lasu oraz regulaminem znajdującym się na stronie internetowej: https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-.

Zanim udasz się na wyprawę, zapoznaj się z:

– regulaminem korzystania z obszaru

– informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/miejsca-na-ognisko

– mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

– przed wyjściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

– zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

– informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Wo5w/content/wazna-informacja-dot-programu-zanocuj-w-lesie-

– W okresie jesienno-zimowym zapoznaj się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu do lasu!

Jeśli przewidujesz, że twój nocleg potrwa więcej niż 2 noce lub/i obejmie więcej niż 9 osób w jednym miejscu, musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa na przebywanie w tym terenie. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej nadleśnictwa oraz przesłanie go na adres edukacja@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź e-mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziesz na stronie: https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-.

Jak się zachować w lesie?

– Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie zastawiaj autem dróg pożarowych;

– Wędruj wyznaczonymi szlakami. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m wysokości objęte są zakazem wstępu, nie wchodź na nie, by nie niszczyć młodych drzew;

– Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć grzybów niejadalnych i tych, których nie znasz. Nie zrywaj i nie depcz roślin – większość z nich jest pod ochroną;

– Nie rozpalaj ognisk i nie używaj otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie, nie pal papierosów, każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru;

– Trzymaj na smyczy swojego pupila, aby nie płoszył innych zwierząt;

– Nie zabieraj zwierząt z lasu. Pamiętaj, że młode zwierzęta tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się dorosłe osobniki;

– Pozostaw las takim, jakim go zastałeś, nie śmieć, nie zanieczyszczaj wód, nie rozkopuj leśnej ściółki, nie niszcz drzew, krzewów i innych roślin.

Pamiętaj!

Odwiedzając polskie lasy, zachowujmy się tak, aby umożliwić korzystanie z nich przyszłym pokoleniom.

Nadleśnictwo Kliniska zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej położony przy nadleśnictwie. Działalność ta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie na świeżym powietrzu w formie gier i zabaw dydaktycznych, w oparciu o aktywne metody pracy pod hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć” i umożliwiają przyswojenie wiedzy o lesie i leśnictwie w sposób niekonwencjonalny. Lekcje przyrody odbywają się na ścieżce spacerowo-dydaktycznej przy ośrodku lub ścieżce edukacyjnej „Uroki doliny Iny” w miejscowości Zabród. Program zajęć dostosowany jest do pory roku i wieku uczestników spotkania. Dla odwiedzających przygotowana została ekspozycja przyrodnicza ukazująca leśne zwierzęta, ścieżka zmysłów, kolekcja grzybów „pod olbrzymim kapeluszem” oraz wiele innych atrakcji. Dla najmłodszych w pobliżu ośrodka znajduje się plac zabaw, plac dydaktyczny oraz drewniana wiata, w której dla chętnych grup istnieje możliwość zakończenia zajęć przy ognisku.

Leśnicy z Klinisk serdecznie zapraszają do odpoczynku na łonie lasów Puszczy Goleniowskiej.

Kinga JAKUBOWSKA