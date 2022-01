Wykonawca już na placu budowy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w grudniu ub. roku podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Wykonawca wkroczył już na teren inwestycji. Prace przeprowadzi zgodnie ze specjalnym harmonogramem określającym poszczególne etapy i obszary realizacji zadania.

Realizacja zadania będzie trwać obok codziennych prac w porcie, stąd Korporacja Budowlana DORACO zaplanowała roboty w taki sposób, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować.

Uporządkowana i uzupełniona zostanie infrastruktura techniczna we wszystkich rejonach portów w Szczecinie i Świnoujściu, m.in. sieci wodociągowe, ciepłownicze, gazowe, sanitarne, elektroenergetyczne czy teletechniczne. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów.

– Dlatego zadanie to można nazwać wielkim proekologicznym projektem – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

W jego ramach przy terminalu promowym w Świnoujściu wykonano już jeden z odcinków przyłącza elektrycznego biegnącego po terenach będących we władaniu miasta. To zapewni zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz ograniczy ryzyko awarii i przestojów promów. W efekcie zwiększy się funkcjonalność terminalu.

Co istotne, ta proekologiczna inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (bez pomocy agregatów), czym zmniejszy oddziaływanie terminalu na środowisko, w szczególności w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz uciążliwego hałasu.

Po zakończeniu inwestycji porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Oprócz możliwości zasilania promów z lądu zyskają uporządkowaną gospodarkę ściekową oraz niezawodne i ekonomiczne dostawy wody i ogrzewania. Będzie nowocześnie, czysto i przede wszystkim taniej w eksploatacji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jej koszt to 141,5 mln zł brutto. Roboty mają zostać zakończone do 31.10.2023 roku.

