„The World” gościł w Szczecinie

Fot. ZMPSiŚ

Duże poruszenie wśród szczecinian i turystów wywołała wizyta w szczecińskim porcie statku nazywanego pływającym apartamentowcem. „The World”, mający 196 m długości i 165 mieszkań na pokładzie, cumował przy nabrzeżu Bułgarskim od 14 do 16 lipca. Duże oceaniczne wycieczkowce bardzo rzadko goszczą w Szczecinie, nic więc dziwnego, że jednostka była chętnie fotografowana. „The World” nie jest typowym wycieczkowcem, ale statkiem, na którym się mieszka. Apartamenty wykupują prywatne osoby, które mogą tam żyć przez cały rok. To bogaci biznesmeni, lekarze czy prawnicy z całymi rodzinami, pochodzący z różnych krajów. Za najtańszy apartament trzeba zapłacić kilka milionów dolarów. Na pokładzie znajdują się m.in.: restauracje, basen, centrum spa, klub fitness, kort tenisowy, sala bilardowa, bieżnia, winiarnia. Rozrywkę zapewniają: kino, biblioteka i występy muzyczne. „The World” odwiedza porty na całym świecie. Do Szczecina statkiem przypłynęło 471 osób, w tym 179 pasażerów – głównie obywateli krajów Ameryki Północnej, Europy, Azji i Australii.

(ek)