Morska edukacja już od przedszkola

Partnerzy porozumienia (od lewej): prezes Polskich Terminali Dariusz Smoliński, wojewoda Zbigniew Bogucki, kurator oświaty Katarzyna Koszewska i przewodniczący Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego Dariusz Śpiewak. Fot. Dariusz GORAJSKI

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i zachodniopomorski kurator oświaty Katarzyna Koszewska podpisali 21 sierpnia br. porozumienie z przewodniczącym Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego Dariuszem Śpiewakiem i prezesem Polskich Terminali Dariuszem Smolińskim. Dotyczy ono działań na rzecz edukacji morskiej i ekologicznej oraz popularyzacji branży morskiej wśród dzieci i młodzieży w regionie.

Sygnatariusze porozumienia chcą zachęcić dyrektorów i nauczycieli zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych do organizowania i udziału w wydarzeniach, w tym: lekcjach poglądowych, konkursach, wystawach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach.

Partnerzy porozumienia będą podejmowali działania pomagające w organizowaniu: programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych oraz praktycznych zajęć terenowych na wybrzeżach i w akwariach; konkursów na temat ochrony mórz, zrównoważonego rybołówstwa czy innowacji technologicznych związanych z oceanografią; warsztatów praktycznych – badaniu próbek wody morskiej czy tworzeniu małych modeli ekosystemów morskich; klubów morskich w szkołach; akwariów edukacyjnych do szkół, umożliwiających obserwowanie gatunków morskich oraz ich ekosystemy; interaktywnych programów e-learningowych, konferencji i spotkań z ekspertami, m.in. w dziedzinie biologii morskiej; wydarzeń, jak np. festiwale morskie, warsztaty rzemieślnicze związane z tradycyjnym rybołówstwem czy wystawy o historii morskiej regionu.

– Morskość Szczecina i gospodarka morska, obecność tutaj portu determinuje charakter naszej społeczności, naszego miasta – podkreślił wojewoda Zbigniew Bogucki. – Wracamy od ośmiu lat do odbudowywania gospodarki morskiej. To nie jest proces szybki. Szczecin, ale również znaczna część województwa, bez prężnie działającej gospodarki morskiej, bez portów, stoczni i żeglugi tak naprawdę nie może w pełni funkcjonować. Jeżeli chcemy w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim oddychać pełną piersią, czerpać z pełni możliwości, które daje nasze położenie geograficzne, musimy rozbudowywać gospodarkę morską, żeglugę i wszystko, co jest z tym związane. Żeby tak się stało, potrzebne są inwestycje – te największe, które są wspierane przez budżet państwa, przez polski rząd, ministerstwo. Oczywiście, potrzebni są prywatni przedsiębiorcy oraz inicjatywy, które wspierają różnego rodzaju działania inwestycyjne, ale także potrzebna jest edukacja.

Wojewoda przypomniał największe inwestycje ostatnich lat, jak modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m czy rozbudowa portu, oraz planowaną budowę głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

– To wszystko dzieje się na naszych oczach i jest spełnieniem zapowiedzi wyborczych naszego środowiska politycznego – dodał. – Jeżeli jednak chcemy patrzeć w przyszłość i mieć pełne zrozumienie mieszkańców Szczecina i województwa, musimy edukować i mówić, że Szczecin albo będzie morski i silny, albo będzie słaby.

Na podstawie porozumienia powstanie swego rodzaju system docierania do dyrektorów szkół, przedszkoli, do nauczycieli, wychowawców, rodziców i dzieci.

Zdaniem kurator oświaty Katarzyny Koszewskiej, edukacja morska jest ważnym elementem całej edukacji.

– Wspólne konkursy, zajęcia, spotkania, konferencje pomogą przede wszystkim nauczycielom w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć związanych z edukacją morską, ale też z edukacją ekologiczną – zaznaczyła. – Ważne, że właśnie w województwie zachodniopomorskim ta edukacja morska będzie na trochę innym, wyższym poziomie.

Jak dodała, dotyczy to również przygotowania młodych ludzi do wykonywania zawodów morskich, tak istotnych w naszym regionie.

Dariusz Smoliński przypomniał, że Polskie Terminale są spółką córką Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Z kolei Klaster Morski Pomorza Zachodniego to konsorcjum, w skład którego wchodzą przedsiębiorstwa, uczelnie, szkoły średnie, zawodowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Stanowi ono bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej. Przewodniczący Rady Klastra jest dyrektorem ds. nieruchomości i marketingu w ZMPSiŚ.

– Toczą się coraz większe inwestycje, ale bez fachowców i bez entuzjastów nie ma mowy o rozwoju branży morskiej – powiedział prezes Polskich Terminali.

Wyraził przekonanie, że we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Kuratorium Oświaty i szkołami uda się jeszcze mocniej rozpropagować pozytywny wizerunek tej branży, która – poprzez podatki i inne opłaty z trzech największych polskich portów morskich – przynosi Skarbowi Państwa 10 proc. dochodów. ©℗

(ek)