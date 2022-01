Zaproszenie do Połczyna Zdroju za najładniejsze życzenia

Wygraj zaproszenie do Połczyna Zdroju w konkursie na najładniejsze życzenia.

Zbliża się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszystkim, którzy z tej okazji chcieliby przekazać im życzenia i ciepłe słowa, udostępnimy specjalne strony w magazynowym wydaniu naszej gazety, które ukaże się 21 stycznia 2022 r.

Co zrobić, by nasza babcia i dziadek mogli na łamach „Kuriera Szczecińskiego” i na portalu 24kurier.pl przeczytać słowa skierowane do nich?

To proste. Wystarczy sms. Należy go wysłać pod numer 7148. W treść sms-a należy wpisać: KURIER, a po spacji treść życzeń. Np. KURIER Kochanej Babci… Treść nie powinna zawierać polskich znaków. Wyjątek stanowi imię i nazwisko.

Koszt jednej wiadomości (do 160 znaków) wynosi 1,23 zł z VAT. Dłuższe będą traktowane jako kolejne sms-y.

Na życzenia czekamy do 20 stycznia 2022 r. do godz. 10.

Ale uwaga, to nie wszystko! Wysyłając sms-a masz szansę wygrać zaproszenie dla 2 osób na pobyt w Uzdrowisku Połczyn-Zdrój SA.

Spośród nadesłanych życzeń wybierzemy te najładniejsze i nagrodzimy.

Zapraszamy do zabawy