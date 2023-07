Ostatni tydzień na zgłoszenia!

fot. archiwum

Po raz 49. organizujemy tak lubiany przez szczecinian konkurs „Cały Szczecin w kwiatach”. Do rywalizacji zapraszamy wszystkich miłośników zieleni - właścicieli ukwieconych balkonów, działek, ogrodów. Na Wasze zgłoszenia czekamy jeszcze tylko przez tydzień - do końca lipca.

Po raz kolejny zachęcamy do podzielenia się Waszymi dokonaniami z naszymi Czytelnikami i – jak na poważny konkurs przystało – z jurorami! Rywalizacja toczyć się będzie w kategoriach: balkony, ogrody przydomowe, inne formy zagospodarowania terenu zielonego oraz ogródki działkowe. Zapraszamy wszystkich chętnych, by pokazali nam swoje oazy zieleni, a tym samym zachęcili innych do dbania o przydomowe przestrzenie.

Zgłoszenie musi zawierać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (z danymi kontaktowymi, tj. numerem telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz zdjęcia lub film ukazujące aktualny stan nasadzeń. Powinno ono zawierać 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej (nie mogą przekraczać 5 MB każde, a film 30 MB).

W tytule e-maila lub na karcie/kopercie prosimy o dopisek: „Cały Szczecin w kwiatach”. Dla zgłoszeń e-mailowych dostępny jest adres: kwiaty@24kurier.pl. Można też dostarczyć je do sekretariatu redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8 (pok. nr 53) lub skorzystać ze skrzynki na budynku redakcji, wrzucając do niej kopertę z materiałem zdjęciowym (filmowym) i danymi.

Partnerem konkursu jest Enea S.A. Nagrody dla zwycięzców ufundują: Centrum Ogrodnicze „Rajski Ogród”, Fosfan SA oraz Polski Związek Działkowców.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji!

(K)