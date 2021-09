Cały Szczecin w kwiatach 2021. Głosowanie czas zacząć

W oczekiwaniu na werdykt komisji konkursowej „Całego Szczecina w kwiatach" - oddajemy naszym Czytelnikom jak co roku możliwość oddania głosów na finalistów, którym przypadnie w udziale specjalna Nagroda Publiczności. Wystarczy wysłać SMS-a, wskazując swojego faworyta. Na zwycięzców głosowania czaka nagroda - pobyt dla dwóch osób w Sandra Spa w Pogorzelicy.

Na naszej stronie internetowej - w zakładce „Kurier Poleca" pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach 2021" - publikujemy pełną listę 22 finalistów 47. edycji naszego konkursu wraz ze zdjęciami ich ogrodów, balkonów, innych form zagospodarowania terenu zielonego i działek. Każdemu finaliście został przypisany odpowiedni kod. SMS należy wysłać pod numer 7148, wpisując: kurier.kwiaty.x (gdzie za x wstawiamy liczbę przypisaną do wybranego kandydata - obrazka).

Zachęcamy do udziału w głosowaniu. Na Państwa SMS-y (koszt: 1,23 z VAT) będziemy oczekiwali do 25 września (sobota) do godz. 23.59.

Uwaga: nagroda publiczności ma charakter dodatkowej, co oznacza, że pozostaje bez wpływu na werdykt komisji konkursowej.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do lektury publikowanych przez nas prezentacji dotyczących finalistów zarówno w papierowych wydaniach gazety, jak i we wspominanej zakładce „Cały Szczecin w kwiatach 2021”. Tam też obejrzeć można konkursowe galerie zdjęć.