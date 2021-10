Długi weekend w Brandenburgii

Jeżeli nie macie jeszcze planów na majowy weekend to proponujemy wycieczkę do Brandenburgii.

Warto odwiedzić na przykład Templin, miasteczko-kurort położone ok. 1,5 godz. jazdy samochodem od Szczecina. W podobnej odległości od Szczecina znajduje się jezioro Werbellinsee, którego przepiękna okolica jest idealna na piesze i rowerowe wędrówki. Zapraszamy również do Eberswalde.

W Templinie polecamy baseny termalne Naturtherme Templin. Pobyt w nich to gwarantowany wypoczynek i relaks dla całej rodziny. (strona w j. niem.: www.naturthermetemplin.de). Szczególnie zachęcamy, by „zdrowo się wypocić” w saunach fińskiej, parowej lub w tzw. saunie alpejskiej. W tej tradycyjnej wiejskiej saunie siedzi się w niszach rozmieszczonych wokół pieca wypełnionego sianem i ziołami, z którego unoszą się relaksujące opary i aromaty. Samopoczucie można sobie poprawić także delikatnymi masażami w ciepłym jacuzzi oraz kąpielami w basenie solankowym. Naturtherme Templin to także wodny plac zabaw dla dzieci. Mogą one np. ślizgać się na wodnych zjeżdżalniach, bawić się w grocie lub „walczyć z falami” w basenie. Woda ma temperaturę 360 C, a w dzień urodzin jubilaci mają wstęp gratis. Obok termy znajdują się domki wakacyjne, w których opłata za 2 dniowy pobyt zawiera darmowy wstęp na baseny. (strona w j. niem: www.ferienpark-templin.de)

Na kąpiel w Jeziorze Werbellinse będzie jeszcze za wcześnie, ale przepiękna okolica świetnie nadaje się na wędrówki piesze i rowerowe. Jezioro leży ok. 40 km na północ od Berlina bezpośrednio przy trasie rowerowej Berlin-Uznam. Nad południowym brzegiem jeziora znajduje się Cafe Wildau, mały hotelik z restauracją serwującą pyszną kawę, smakowite desery oraz przysmaki kuchni brandenburskiej, (strona w j. niem.: www.cafe-wildau.de). Pakiet dla 2 osób w cenie 440 EURO zawiera 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, wypożyczenie rowerów na 2 dni, trzydaniową kolację oraz rejs statkiem do miejscowości Joachmistal. Z platformy widokowej Biorama-Aussichtsplattform w Joachimsthal roztacza się fantastyczny widok na okoliczne lasy poprzeplatane wstęgami jezior. Niedaleko dworca, z którego można dojechać pociągiem do Berlina mieści się hotel pod nazwą Kaiserhof. Obiekt został wybudowany specjalnie dla cesarza Niemiec, który przyjeżdżał do Schorfheide na polowania. Po drodze warto wysiąść w Eberswalde i zwiedzić położony w lesie ogród zoologiczny – uznany w 2006 roku za najpiękniejsze małe ZOO w Niemczech. Opisy wszystkich mieszkających tu zwierząt dostępne są również w języku polskim, a na terenie ogrodu jest kilka placów zabaw. (strona w j. polskim http://zoo.eberswalde.de/pl/).