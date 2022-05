Wiadukty za kilka lat. Szybciej do Niemiec, łatwiej na Cukrowej

To już wiadomo gdzie zarząd dróg przeniósł wiadukt z nowego węzła w Podjuchach. Srogie piguły mają zarządcy naszego miasta

Ostatnio jak PKP wybrało sobie Trakcję, to widzą wszyscy, jak "błyskawicznie" tory są budowane/odtwarzane w ramach planowanej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tak więc, poczekamy-zobaczymy.

NO

do Polic kawałka nowego toru nie potrafią położyć a co dopiero wiadukt.

ale to bezmyślne

2022-05-09 20:36:30

Po co skoro ma powstać obwodnica Przecławia i cały ruch będzie odbywać się ulicą Południową i dalej obwodnicą do A6. Jest kasa to byle wydać