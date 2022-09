Sezon na grzyby! Uroki jesieni w zachodniopomorskich lasach

W lasach zaroiło się od grzybiarzy. Dla amatorów wypraw po lesie w poszukiwaniu podgrzybków, maślaków czy prawdziwków, to dobry czas na zbiory. Żeby grzybobranie było miłą aktywnością ze smacznym finałem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania i spożywania grzybów.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przypomina - należy zbierać tylko te grzyby, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Na pierwsze grzybobranie lepiej wybrać się z doświadczonym grzybiarzem i korzystać z pomocy atlasów grzybowych. Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy lub łubianek. W workach plastikowych czy reklamówkach łatwo się łamią, kruszą i zaparzają, a wtedy nawet w jadalnych grzybach mogą się wytworzyć substancje szkodliwe dla zdrowia. Nie zbierajmy grzybów zbyt starych, zaczerwionych, tj. zarobaczonych, nadjedzonych przez ślimaki, nasączonych wodą czy zapleśniałych - mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a pozostawione w lesie rozsieją zarodniki.

Bardzo dużą ostrożność trzeba zachować przy zbieraniu grzybów, które mają na spodniej stronie kapelusza

...