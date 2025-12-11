W jeden dzień zatrzymali cztery poszukiwane osoby

Goleniowscy funkcjonariusze w ciągu jednego dnia zatrzymali cztery osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości, które odbędą teraz zasądzoną karę.

W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 36 do 57 lat, którzy w policyjnych systemach figurowali jako osoby poszukiwane.

- Ujęcie poszukiwanych było możliwe dzięki konsekwentnej pracy operacyjnej i codziennym kontrolom prowadzonym na terenie całego powiatu goleniowskiego. Każda osoba poszukiwana musi liczyć się z tym, że ostatecznie zostanie odnaleziona, a wobec niej zostaną podjęte odpowiednie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami - podkreśla st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

(k)

