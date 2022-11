35-letni mężczyzna postanowił udusić swoją 68-letnią matkę.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu przy ul. Skowronków w Koszalinie. Kobieta pewnie straciłaby życie, gdyby nie koleżanki, które przyszły ją odwiedzić. Weszły do mieszkania w chwili, gdy mężczyzna dusił matkę poduszką. Znajome natychmiast powiadomiły o zajściu policję oraz pogotowie ratunkowe. Przybyli na miejsce ratownicy rozpoczęli reanimację, bowiem u ofiary nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Nieprzytomna 68-latka trafiła do koszalińskiego szpitala, gdzie kontynuowano walkę o jej życie. Policjanci zatrzymali oczywiście jej syna. ©℗

(pw)