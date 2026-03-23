Charytatywny piknik w ogrodzie TOZ. Wiosna z sercem dla zwierząt

Ruszają bazarkowe licytacje internetowe na kosztowne badanie tomografem kocich podopiecznych TOZ. Natomiast w najbliższą sobotę (28 marca) każdy będzie mógł osobiście wesprzeć zwierzęta w potrzebie - kupując jakiś drobiazg dla siebie, domu czy dla swego pupila podczas charytatywnego pikniku ph. „Wiosna w stylu TOZ". Fot. archiwum

Szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami inauguruje nowy sezon na pomaganie - piknikiem charytatywnym ph. „Wiosna w stylu TOZ". Można się spodziewać nie tylko wyśmienitych ciast, przysmaków palce lizać, aromatycznej kawy, ale również roślin w rozkwicie. Chociaż wydarzenie zaplanowano dopiero na sobotę, to już w poniedziałek (23 marca) rusza licytacyjny bazarek dla podopiecznych Towarzystwa.

REKLAMA

Ratując zwierzęta może nie zmieniają świata, ale bardzo - na dobre - zmieniają świat tych zwierząt. Mowa o inspektorach i wolontariuszach szczecińskiego TOZ, którzy każdego dnia niosą pomoc tym, co sami o nią nie zdołają prosić: skrzywdzonym przez los i ludzi psiakom i kociakom. To właśnie z myślą o nich - czworonożnych bezdomniakach - jest organizowany pierwszy w tym roku charytatywny piknik w przyjaznym ogrodzie przy ul. Ojca Beyzyma 17. Posłuży na zdobyci środków na ich ratowanie, leczenie i utrzymanie do czasu zanim ktoś przed nimi otworzy własny domu i serce. To niemała gromada, w której jest blisko 90 kotów oraz 19 psów.

Na piknikowych stołach „Wiosny w stylu TOZ" będą nie tylko przysmaki, ale również przeróżne prozwierzęce gadżety - od toreb i poduch po kubki i smycze. Dostępne będą również akcesoria - od szelek i ubranek, po zabawki oraz produkty do pielęgnacji w domowym SPA. I jeszcze strefa domowego ogrodnika - z sadzonkami bratków, stokrotek, prymulek i wielu innych zdobnych roślin do przygarnięcia. Na stacjonarnym bazarku czekać będą wielkanocne pluszaki i inne świąteczne ozdoby.

- Natomiast już w poniedziałek ruszamy z naszym wirtualnym „Bazarkiem dla podopiecznych TOZ". Będzie można licytować m.in. vouchery od Prasad oraz „Piękny Pupil-Salon pielęgnacji zwierząt", Koci Zakątek Cafe - Kocia Kawiarnia Szczecin, biżuterię od @Terpiłowski salony jubilerskie raz z naturalnych kamieni od „Handmade by m.ART.a" - zapowiada Marlena Sobczak, inspektorka szczecińskiego TOZ. - Licytacje będą trwały do piątku (27 marca) włącznie. Natomiast odbiór wylicytowanych nagród będzie możliwy podczas naszego sobotniego wydarzenia, do udziału w którym wszystkich serdecznie zapraszamy. Pragnę dodać, że cały dochód z bazarku zamierzamy przeznaczyć na opłacenie kosztu wysoce specjalistycznych badań diagnostycznych u naszych kocich podopiecznych: Adiego oraz Filemona. Onkolog zalecił ich zbadanie przy użyciu tomografu komputerowego. Jest bardzo kosztowne. Na wykonanie obu potrzebujemy zebrać 3,2 tys. złotych.

W trakcie charytatywnego pikniku będą zbierane również dary rzeczowe, niezbędne w opiece nad czworonożnymi podopiecznymi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Obecnie najbardziej potrzebne są: karma, żwirek, akcesoria dla psów i kotów, podkłady higieniczne, koce, prześcieradła, ręczniki, rękawiczki jednorazowe.

- Pomóż nam pomagać! - apeluje TOZ. - Przyjdź, kup coś dla siebie lub pupila, a wspomożesz tym nasze zwierzaki.

„Wiosna w stylu TOZ" została zaplanowana na sobotę (28 marca). Piknik odbędzie się przy ul. Ojca Beyzyma 17, a potrwa w godz. 11-15. Każdy będzie mile widziany. ©℗

(an)

REKLAMA