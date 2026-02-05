Bezdomne psy z Kołobrzegu będą miały lepiej

Budowa rozpocznie się od obiektu biurowego. Fot. Wizualizacja

Niewykluczone, że już w tym tygodniu do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wpłynie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nowego miejskiego schroniska dla zwierząt, jakie ma powstać przy węźle Kołobrzeg Zachód drogi ekspresowej S6.

Oznacza to, że wkrótce ruszy realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji. Przypomnijmy, że miasto zleciło wzniesienie schroniska w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwszy etap budowy zakłada wzniesienie budynku administracyjnego, w którym znajdzie się kociarnia dla 50 kotów. Będzie tam również gabinet weterynaryjny, sala edukacyjna oraz osobne pomieszczenie do spotkań osób pragnących adoptować zwierzę z wybranym czworonogiem. W budynku znajdzie się też zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników schroniska oraz wolontariuszy. Całe schronisko zgodnie z założeniami podzielone zostanie na 3 strefy, w tym dla psów agresywnych, które będą miały osobne boksy. Przy boksach powstaną wybiegi. Projekt zakłada także wykonanie osobnego wybiegu agility.

W schronisku opiekę znajdzie 120 psów. W obrębie inwestycji pojawią się ciągi komunikacyjne, a do schroniska mają dojeżdżać miejskie autobusy. Całość ma być gotowa w przyszłym roku. Wtedy to trafią tam pierwsze psy i koty. Wzniesienia kompleksu podjęła się spółka T1C z Wrocławia za 13,4 mln zł. ©℗

