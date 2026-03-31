Piłka nożna. Natalia Radkiewicz w kadrze na dwumecz

W kwietniu odbędą się spotkania eliminacji mistrzostw świata piłkarek nożnych, a Polska zagra dwumecz z Irlandią (14 kwietnia o godz. 18 w Gdańsku) i (18 kwietnia o godz. 16 rewanż w Dublinie), a wśród powołanych przez selekcjonerkę Ninę Patalon reprezentantek kraju znalazła się m.in. bramkarka ekstraligowej Pogoni Szczecin Natalia Radkiewicz.
Kobiecą Pogoń już dziś czeka zaległe ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski, które rozpocznie się o godz. 16 w podpoznańskiej wiosce Plewiska, zaś rywalem będzie drużyna Lech UAM III Poznań, a są to juniorki do lat 18, więc zdecydowanym faworytem będą szczecińskie wiceliderki najwyższej klasy rozgrywkowej.
Ciekawostką jest fakt, że w Wielką Sobotę o godz. 12 na boisku przy ul. Karłowicza piłkarki nożne Pogoni zmierzą się z tym samym klubem, ale z inną, bo pierwszą drużyną Lecha UAM Poznań i będzie to przedświąteczny pojedynek o punkty Orlen Ekstraligi. ©℗
