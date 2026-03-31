Piłka nożna. Finałowa walka o awans na mistrzostwa świata - Szwecja podejmuje Polskę

Na meczu Polski z Albanią widzieliśmy młodych kibiców z grodu Gryfa. Fot. archiwum

Piłkarska reprezentacja Polski, we wtorek o godz. 20.45 w sztokholmskiej dzielnicy Solna na szwedzkim stadionie narodowym Strawberry Arena, na którym może zasiąść maksymalnie 50 tys. kibiców, zmierzy się z gospodarzami w finale baraży o awans na mistrzostwa świata, zaplanowane od 11 czerwca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Do finału baraży Biało-Czerwoni awansowali po pokonaniu w Warszawie w czwartkowym półfinale Albanii 2:1 (0:1); 0:1 Arber Hoxha (42, po kiksie Bednarka skrzydłowy gości minął Grabarę i posłał piłkę do pustej bramki), 1:1 Robert Lewandowski (63, po główce z bliska po kornerze), 2:1 Piotr Zieliński (73, po mocnym strzale koło słupka z ponad 25 metrów), a podopieczni selekcjonera Jana Urbana wystąpili w składzie: Kamil Grabara – Matty Cash, Tomasz Kędziora (62 Karol Świderski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Skóraś – Filip Rózga (46 Oskar Pietuszewski), Sebastian Szymański, Piotr Zieliński (82 Jakub Moder), Jakub Kamiński (90 Arkadiusz Pyrka) – Robert Lewandowski (90 Bartosz Slisz), zaś w zespole gości zagrali m.in. Juljan Shehu (Widzew Łódź) i Ernest Muci (niedawno Legia Warszawa), a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Bujar Pllana (ostatnio oglądaliśmy go w barwach Lechia Gdańsk w pojedynku z Pogonią Szczecin przegranym przez Portowców 1:2). Żółte kartki otrzymali: Lewandowski i Świderski orau Mario Mitaj, Elsdeid Hysaj i Kristjan Asllani. Sędziował Anglik Anthony Taylor, a zawody oglądało 56 412 widzów, w tym sporo Szczecinian.

Czwartkowe spotkanie z Albanią było dość słabe w wykonaniu Polaków, ale zakończyło się bardzo szczęśliwym zwycięstwem, bo nasi rywale nie wykorzystali dwóch stuprocentowych okazji; przy stanie 0:1 Nedim Bajrami nie trafił w bramkę, a przy wyniku 1:1 Stavros Pilios strzelił zbyt lekko i Grabara obronił. Z pozytywów można natomiast odnotować bardzo obiecujący debiut 17-letniego Pietuszewskiego. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził kapitan szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki, na trybunach widzieliśmy Prezydenta RP Karola Nawrockiego, który po wygranej odwiedził w szatni zawodników, a jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to był skandal z hymnami obu państw w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, której w ogóle nie było słychać, ani w telewizji, ani na trybunach…

W barażowym finale Polacy we wtorkowy wieczór zagrają ze Szwedami, którzy w czwartek w hiszpańskiej Walencji pokonali Ukrainę po hat-tricku Viktora Gyokeresa.

Jeśli chodzi o piłkarzy Pogoni, to szansę występu na mistrzostwach świata – oprócz Grosika – ma także Husein Ali, bo w nocy z wtorku na środę w finale baraży interkontynentalnych Irak zagra z Boliwią.

(mij)

BARAŻE EUROPEJSKIE

Półfinały: POLSKA – Albania 2:1 (0:1), Ukraina – Szwecja 1:3 (0:1), Słowacja – Kosowo 3:4 (2:1), Turcja – Rumunia 1:0 (0:0), Dania – Macedonia Płn. 4:0 (0:0), Czechy – Irlandia 2:2 (1:2), k. 4:3, Walia

– Bośnia i Hercegowina 1:1 (0:0), k. 2:4, Włochy – Irlandia 2:0 (0:0).

Finały: Szwecja – POLSKA, wtorek, godz. 20.45; BiH – Włochy, wtorek, godz. 20.45; Kosowo – Turcja, wtorek, godz. 20.45; Czechy – Dania wtorek, godz. 20.45.

BARAŻE INTERKONTYNENTALNE

Półfinały: Nowa Kaledonia – Jamajka 0:1 (0:1), Boliwia – Surinam 2:1 (0:0).

Finały: DR Konga – Jamajka, wtorek, godz. 23; Irak – Boliwia, środa, godz. 5.

