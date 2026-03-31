Piłka nożna. Arena meczu Szwecja - Polska. Zaprojektował ją Szczecinianin

Fot. archiwum prywatne

Piłkarskie reprezentacje Polski i Szwecji rozegrają dzisiaj mecz decydujący o awansie do tegorocznego mundialu. Odbędzie się na stadionie Arena Strawberry w Sztokholmie, którego jednym z projektantów był Szczecinianin, Adam Wycichowski.

Bardzo złożone były losy nieżyjącego już architekta, również z racji działalności antykomunistycznej jako członka KOR-u i Solidarności.

– Nie zgodziłem się na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i po wprowadzeniu stanu wojennego zostałem zabrany przez bezpiekę wprost sprzed deski kreślarskiej, a następnie internowany – opowiadał nam za życia Wycichowski.

Otrzymał bilet w jedną stronę do Szwecji, gdzie stał się bardzo cenionym architektem. Jego dziełem był projekt hali Globen, a następnie otwartej w 2012 roku Friends Areny, bo taka była pierwsza nazwa stadionu, na którym dzisiaj zagrają Biało-Czerwoni. To jeden z najpiękniejszych i najbardziej funkcjonalnych obiektów w Europie (pojemność 50 100 miejsc), choć ma już ponad 13 lat. Marzeniem Wycichowskiego było zaprojektowanie nowego Stadionu Miejskiego w rodzinnym Szczecinie, do czego ostatecznie nie doszło. Historię życia i dokonań wybitnego architekta przedstawimy obszernie w piątkowym magazynie „Kuriera Szczecińskiego”.

JCH

