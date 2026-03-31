Boks. 250 walk w dwa dni w Pucharze Skorpiona

XVIII międzynarodowy turniej pięściarski o Puchar Skorpiona przechodzi do historii, a w weekend w szczecińskiej hali przy ul. Narutowicza oprócz Polaków - w tym reprezentantów kraju - gościliśmy zawodników z takich państw jak: Niemcy, Ukraina, Czechy, Słowacja, Litwą, Anglia i jako niespodzianka, po raz pierwszy w Polsce boksował reprezentant Luksemburga w kategorii seniorów, który zwyciężył w dwóch pojedynkach.

Impreza stała na bardzo wysokim poziomie sportowym jak i organizacyjnym, a trzeba wspomnieć, że startowały reprezentacje Polski młodzików, kadetów oraz juniorów, a przede wszystkim wielu medalistów mistrzostw Europy i to nie tylko z Polski ale również z Anglii, Niemiec oraz Litwy czy Ukrainy - powiedział wiceprezes i trener Skorpiona Marcin Stankiewicz.

- Walki w sobotę i niedzielę odbywały się na trzech ringach, a pierwszego dnia stoczono blisko 160 pojedynków, a w niedzielę ponad 90, co daje 250 starć w dwa dni! Dziękujemy Urzędowi Miasta Szczecin, firmie Primus oraz Pracowni Smaku za wspaniały katering podczas dwóch dni zmagań, a także tytularnemu sponsorowi naszego klubu grupie PGE, bo bez pomocy tych firm nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak wielkiej imprezy, która zgromadziła w naszym kraju najwięcej zagranicznych pięściarzy, bo ponad 160 z 7 państw, nie licząc polskich sportowców, zaś wszystkich startujących było blisko 400. Cieszą nas życzliwe słowa od uczestników, którzy wyrażali chęć przyjazdu na kolejne turnieje czy inne imprezy, bo wiedzą, że Szczecin to kolebka pięściarskiego rzemiosła i największy ośrodek w Polsce. Nie możemy się doczekać otwarcia nowoczesnego obiektu SDS, gdzie zapewne imprezy pięściarskie będą organizowane cyklicznie i to w bardzo dobrych warunkach. Chcemy organizować kolejne zawody, lecz pamiętajmy, iż wszystko wiąże się z kosztami i nie poradzimy sobie bez wsparcia...



Spośród zawodników PGE BKS Skorpion Szczecin swoje walki wygrali: Nikola Janusiewicz, Maja Baranowska, Olaf Lubniewicz, Matwij Bocharnikow (najlepszy technik imprezy), Oskar Sałaga (najlepszy zawodnik z Polski), Maks Piotrowski najlepszy zawodnik Skorpiona, Filip Łysoń, Matwij Lewa, Konstantyj Karaleskij, Misza Turchaninow, Kuba Gruszka, Patryk Sawlański, Mateusz Joński, Maks Krężel, Daria Parada, Weronika Witkowska, Eldar Onyczenko, Przemysław Mielnik i Kamil Zabłocki. Bardzo dobrze spisali się także najmłodsi adepci szczecińskiego klubu podczas swoich walk czy to pokazowych czy oficjalnych, jak: Wiktor Furmański, Sebastian Ostrowski, Aniela Białach, Mikołaj Yousuf, Szymon Bartkiewicz, Dawyd Salli, Antoni Makaś i Maciej Stankiewicz, dla których była to bardzo cenna lekcja, a zdobyte doświadczenie podczas tak dużej imprezy powinno procentować. (mij)





