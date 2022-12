Program Erasmus+ szansą na rozwój, innowacje oraz rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej na terenie wielkopolski w dziedzinie edukacji

W piątek 25 listopada 2022 r. w Poznaniu rektorzy i prorektor siedmiu poznańskich uczelni podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania wielkopolskich innowacji poprzez program Erasmus+. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie międzynarodowych, innowacyjnych projektów edukacyjnych, z wykorzystaniem środków finansowych z programu Erasmus+. Tylko w tym roku na ten cel zostanie przekazanych miliard złotych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, będzie współdziałać z wielkopolskimi instytucjami - w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi - przy promocji międzynarodowych, innowacyjnych projektów edukacyjnych. Podpisane porozumienie ukonstytuowało działanie Centrum Innowacji Programu Erasmus+ InnHUB Poznań uruchomionego we współpracy z Politechniką Poznańską.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, podpisanie umowy o współpracy z programem Erasmus+ i nawiązanie partnerstwa ze wspomnianym InnHUBem przyniesie poznańskimi uczelniom wiele korzyści.

„Chcemy przybliżyć możliwości, które daje program Erasmus+, najczęściej kojarzony z mobilnością studentów. Jednak program posiada dużo środków finansowych na wspieranie innowacyjnych projektów, np. współpracę między uczelniami a biznesem, czy tworzenie cyfrowych kampusów - co jest tak ważne po doświadczeniach pandemicznych” - wyjaśnił dr hab. Paweł Poszytek. „Chodzi także o stworzenie nowoczesnych warunków do kształcenia na poziomie wyższym, które może się odbywać za pomocą różnych symulacji, nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji” - zaznaczył i dodał, że tylko w tym roku kwota dostępnych środków wynosi miliard zł.

Porozumienie podpisały władze poznańskich uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, która jest liderem Uniwersytetu Europejskiego EUNICE (European University for Customised Education) podkreślił, że zawarte porozumienie jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju systemu edukacji, transferu rozwiązań i wiedzy do gospodarki, a także budowania potencjału w zakresie współpracy ze studentami - kół naukowych, startupów, jak również firm typu spin-off.

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podkreśliła, że funkcjonowanie poznańskiego InnHUBu pozwoli na szczegółową wymianę informacji pomiędzy uczelniami a „centralą” Erasmusa. Pozwoli to w pełni korzystać z szerokiego wachlarza programów, jakie oferuje Erasmus+, który bynajmniej nie ogranicza się jedynie do dobrze znanej „wymiany studenckiej”.

„Erasmus obejmuje współpracę z przemysłem, z biznesem, z firmami większymi i mniejszymi. Studenci czy absolwenci, którzy odbywają takie staże w obrębie rozmaitych instytucji, nabierają zupełnie niesłychanego, nowego doświadczenia zawodowego” - podkreśliła prof. Kaniewska. „Pamiętajmy, że zdobycie doświadczeń zawodowych za granicą jest po pierwsze bardzo cenione przez pracodawców, a po drugie pozwala na wprowadzenie innowacji tutaj, na naszym rynku pracy. To jest doświadczenie nie do przecenienia” - uzupełniła.

Jednak beneficjentami Erasmus+ są nie tylko studenci. Jak wskazał dr hab. Paweł Poszytek, wszyscy mogą korzystać z możliwości, jakie tworzy ten program, na który składają się wszelkiego rodzaju inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji różnych grup społecznych, stworzenie nowoczesnych, ciekawych warunków do uczenia się, podnoszenia kwalifikacji. Dyrektor generalny FRSE, by zobrazować, jak szeroki jest to wachlarz możliwości, wymienił m.in. międzynarodowe kursy dla dorosłych, programy stażowe, z których w ciągu ostatnich pięciu lat skorzystało 100 tys. osób czy finansowanie projektu na Pomorzu, którego celem jest odczytywanie emocji z twarzy dzieci autystycznych.

Dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać nie tylko instytucje szkolnictwa wyższego, ale też wiele podmiotów działających w różnych sektorach, jak np. przedsiębiorcy, samorządy, fundacje, stowarzyszenia czy szkoły. Szczegóły związane z możliwościami finansowania, a także z procesem wnioskowania, będzie można poznać podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, m.in. w Gdańsku (7 grudnia), Katowicach (13-14 grudnia) czy Krakowie (15-16 grudnia). Szkolenia w Poznaniu odbędą się 6 i 9 grudnia w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych spotkań, w tym ich szczegółowy plan oraz możliwość rejestracji, dostępne są pod adresem: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/program-erasmus-nie-tylko-dla-studentow-dowiedz-sie-wiecej-na-szkoleniach.

Źródło informacji: PAP MediaRoom