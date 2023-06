Doradca internetowy 2.0 jako zawód przyszłości. Sprawdź, jak dostać pracę na tym stanowisku

WeNet od wielu lat wspiera rozwój polskiego sektora MŚP, oferując usługi marketingowe oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. W firmie pracują doświadczeni doradcy internetowi 2.0, którzy doskonale znają się na e-marketingu i nowej technologii, w tym AI. WeNet daje swoim pracownikom ogromne możliwości rozwoju, co w dzisiejszych dynamicznych czasach jest bardzo ważne. Ty także chcesz wykonywać nowy zawód i odnosić sukcesy? Dołącz do WeNet.

Kim jest doradca internetowy 2.0?

Doradca internetowy 2.0 to specjalista, który zna się na marketingu online oraz nowoczesnych technologiach w tym obszarze. Doradcy WeNet od lat pomagają przedsiębiorcom prowadzić działania promocyjne w internecie, wdrażając najlepsze narzędzia marketingowe.

Dzięki swojej stale poszerzanej wiedzy eksperci pomagają małym i średnim firmom rozwijać się w sieci i budować przewagi konkurencyjne, dobierając rozwiązania dostosowane do potrzeb danego biznesu. Doradcy internetowi 2.0 posiadają wiedzę nie tylko z zakresu e-marketingu, ale również z obsługi i wykorzystania nowych technologii. Dzięki temu są w stanie zaproponować innowacyjne narzędzia, które pomagają klientowi nie tylko lepiej budować swój wizerunek i pozycję firmy, ale także skutecznie docierać do swojej grupy odbiorców i prowadzić swój biznes.

Specjaliści ds. doradztwa internetowego 2.0 wykorzystują nowoczesne technologie, w tym także narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Dostarczają przedsiębiorcom z sektora MŚP innowacyjne rozwiązania, które pomagają im funkcjonować w dynamicznym, cyfrowym świecie oraz czerpać z niego korzyści.

Jak zdobyć nowy zawód i odnosić sukcesy?

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi to dziś już kluczowa umiejętność w biznesie. Dlatego warto być otwartym na innowacje i ciągły rozwój.

Firma WeNet poszukuje kolejnych doradców internetowych i daje możliwość rozwoju kompetencji w tym nowym zawodzie. Co ważne, firma ma nowoczesne biura w 19 miastach w Polsce i stale poszerza swoją działalność. Co jakiś czas organizuje Dni Otwarte, w których mogą wziąć udział osoby poszukujące pracy.

Kolejne Dni Otwarte startują już w czerwcu i lipcu, a odbędą się w biurach w największych miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Katowice, Bydgoszcz.

Zainteresowani kandydaci będą mogli spotkać się z pracownikami firmy w każdy piątek w godzinach: 9:00, 14:00 i 16:00. Specjaliści opowiedzą, na czym polega ich praca i jak dzięki niej mogą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Odpowiedzą na wszelkie pytania związanie z ofertami pracy oraz przedstawią bogaty wachlarz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Szczegółowe informacje znajdują się na https://wenet.pl/kariera, gdzie przez specjalny formularz można zapisywać się na konkretny termin spotkania.

Dlaczego warto dołączyć do zespołu doradców internetowych?

WeNet ciągle inwestuje w rozwój swoich pracowników, dlatego mile widziane są kandydatury nie tylko od osób z doświadczeniem w branży, ale również od młodych ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności zawodowych. WeNet oferuje kandydatom dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie lub kontrakt B2B).

Zespoły firmy zapewniają wstępne szkolenie przygotowawcze do pracy, potrzebne narzędzia pracy oraz dodatkowe benefity dla pracowników. Co więcej, firma daje dostęp do bogatej oferty edukacyjnej, która obejmuje program indywidualnego rozwoju zawodowego i awansu. Osoby zainteresowane tą ofertą współpracy znajdą szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://wenet.pl/kariera.

„Zapraszamy kandydatów niemal z całej Polski. Od lat dajemy możliwość uwalniania potencjału zawodowego naszym pracownikom. Jako pracodawca oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia, co oznacza, że kandydat sam decyduje, czy chce mieć umowę o pracę, czy podpisać kontrakt B2B. Aktualnie poszukujemy zarówno kandydatów z doświadczeniem w branży marketingu internetowego, jak i osób bez takiego doświadczenia. Jesteśmy od lat stabilnym pracodawcą, nastawionym na rozwój pracowników oraz długoterminową współpracę. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą szeroką ofertą rekrutacyjną oraz możliwościami rozwoju osobistego i zawodowego” - mówi Iwona Wencel, wiceprezes zarządu ds. HR WeNet Group S.A.

Przyjdź na Dni Otwarte WeNet

Dni Otwarte cieszą się zawsze wysoką frekwencją. Bierze w nich udział wiele osób zainteresowanych pracą w WeNet w różnych działach. Firma ma swoje biura w 19 lokalizacjach w Polsce, w tym w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Katowicach i innych dużych miastach.

Przykładowo nowo otwarte biuro w Bydgoszczy podczas ostatnich Dni Otwartych odwiedziły łącznie 52 osoby, z których wiele wyraziło zainteresowanie pracą i uczestniczyło w procesie rekrutacji.

Ty też chcesz dołączyć do zespołu doradców internetowych i rozwijać się zawodowo? Weź udział w Dniach Otwartych.

WeNet jako lider w digitalizacji polskich firm

WeNet ma swoją siedzibę w Warszawie i zatrudnia ponad 1000 ekspertów na terenie całej Polski. Oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP skuteczne rozwiązania biznesowe, które są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku. Firma świadczy różnorodne usługi i dostarcza produkty, które pozwalają na efektywne rozwijanie biznesu online.

Specjaliści przede wszystkim:

• projektują i budują strony WWW,

• tworzą sklepy internetowe,

• zajmują się pozycjonowaniem firmowych witryn,

• realizują kampanie reklamowe w internecie.

Wszystkie działania wpływają na zwiększenie widoczności małych i średnich firm w sieci, co bezpośrednio przyczynia się do wzrostu sprzedaży i rozwoju tych przedsiębiorstw. Z usług WeNet korzysta już ponad 50000 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

