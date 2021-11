26 września odbyły się wybory do landtagu Meklemburgii- -Pomorza Przedniego. Wygrali je socjaldemokraci, zdobywając 39,6 proc. głosów i 34 miejsca w nowym 79-osobowym parlamencie krajowym. W opozycji znaleźli się chadecy, z którymi dotychczas tworzyli rząd w Schwerinie.

Nowy rząd powołali z Lewicą (Die Linke), która ma 9 miejsc w parlamencie. Premierem landu została ponownie Manuela Schwesig (SPD), a jej zastępczynią – Simone Oldenburg (Die Linke), która objęła też ministerstwo oświaty.

Obie partie przez sześć tygodni negocjowały umowę koalicyjną. Koncentruje się ona na gospodarce, zwalczaniu pandemii, problemach społecznych, ochronie klimatu. Zapisano w niej, że do 2040 r. Meklemburgia-Pomorze Przednie osiągnie neutralność klimatyczną, co znaczy, że na jej terenie nie będzie produkcji powodującej ocieplanie i zanieczyszczanie klimatu. Obie partie, podobnie jak Berlin, do kalendarza prawnie uznanych regionalnych świąt wprowadzą Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca.

W nowym gabinecie jest osiem ministerstw. Pięć stanowisk (urząd premiera i cztery resorty) sprawują kobiety, cztery – mężczyźni. Po raz pierwszy w dziejach landu w rządzie jest więcej kobiet niż mężczyzn.

