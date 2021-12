Zimne i brudne tramwaje.To ma być zachęta...?

Tramwaje są ogrzewane, a siedzenia w pojazdach komunikacji miejskiej regularnie czyszczone - to odpowiedź Anny Szotkowskiej, zastępcy prezydenta Szczecina, na dociekania radnego Dariusza Mateckiego. Twierdzi on, że mieszkańcy alarmują go w sprawie zimnych i brudnych pojazdów.

- Otrzymałem informację od mieszkanki Szczecina, która jeździ tramwajem linii nr 5, że w pojeździe nie działa ogrzewanie. W momencie kiedy na zewnątrz temperatura spada poniżej zera, brak ogrzewania w komunikacji miejskiej powinien dyskwalifikować pojazd z użytku - podkreśla radny. - I nie był to brak dobrej woli kierowcy, który również marzł, ale zepsuta instalacja grzewcza. Jadący w tramwaju zakładają wszystko co mają, aby dojechać do miejsca docelowego. Jeśli w taki sposób będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, to nigdy nie uda nam się ich przekonać do pozostawienia samochodów w miejscu zamieszkania.

Radny chciał wiedzieć, jak często sprawdzane jest zimą ogrzewanie w tramwajach, czy brak ogrzewania w pojeździe komunikacji miejskiej jest powodem do zjazdu do zajezdni i zamiany

...