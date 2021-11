Wyśpij się w jedwabiu. Na lepszy sen, dla zdrowia i urody

My śpimy, a on pielęgnuje naszą skórę, pozwala jej dobrze oddychać, przez co będzie bardziej nawilżona, zachowa odpowiednią temperaturę, a gdy wstaniemy, nie będzie miała charakterystycznych zagnieceń - jedwab pozwoli nam zachować urodę, a jednocześnie zdrowie. Niestety, to towar luksusowy i drogi, ale nie trzeba od razu zaczynać od całej zmiany pościeli. Wystarczy mały jasiek, który sprawi, że nasza buzia będzie wypoczęta, gładka i pełna blasku.

Nie na darmo włókno, które jest uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego, nosi miano luksusowego. Jego produkcja jest bowiem niewielka, to tylko 0,2 procent - tak podaje Wikipedia - całej światowej produkcji włókien. Jedwab to również nazwa tkanin produkowanych z przędzy uzyskiwanej z tego włókna. Ta szlachetna tkanina produkowana była już w starożytnych Chinach, potem powędrowała do Persji i Japonii, w XIII wieku zawitała także do Europy - najpierw na Sycylię, potem do Hiszpanii i Francji.

Święty Graal na zmarszczki

Bawełna, z której najczęściej szyje się pościel, jest miła, ale nie tak delikatna jak jedwab. Śpiąc

...