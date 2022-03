Wojskowy w Szczecinie już nie jest covidowy. Mniej pacjentów z koronawirusem w szpitalach

We wszystkich szczecińskich szpitalach w ostatnim czasie przebywa wyraźnie mniej pacjentów z COVID-19. Można przywracać terminy zawieszonych wcześniej, planowych przyjęć pozostałych chorych. Do nadrobienia jest sporo. Niektóre oddziały trzeba było przecież czasowo wyłączyć z normalnej pracy, a jedną placówkę w mieście nawet całkowicie przekształcić w szpital covidowy - po to, żeby dla pacjentów z ciężkim przebiegiem tego zakażenia nie zabrakło personelu i miejsc.

Placówką przekształconą w tzw. covidową był 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie - funkcjonował w ten sposób od 23 listopada ubiegłego roku. Ale już dziś (poniedziałek, 14 marca) wraca do normalnego trybu pracy.

- Obecnie przebywa u nas około 20 pacjentów z COVID-19 - mówił nam w piątek Marcin Górka, rzecznik szpitala. - Są oni wypisywani do domów, a ci, którzy jeszcze wymagają hospitalizacji, przenoszeni gdzie indziej. Mamy decyzję wojewody, że od poniedziałku (14 marca) nie jesteśmy już szpitalem, w którym leczeni są pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2. To oznacza, że w tej chwili szpital jest przygotowywany do normalnego

