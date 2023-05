To już koniec budowy. Wokół portu i nie tylko

Przebudowa ul. Energetyków i dróg dojazdowych do portu to nie tylko nowe jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, ale także parkingi. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Dojazd do szczecińskiego portu jest już łatwiejszy. Ale to także dobra wiadomość, dla wszystkich podróżujących pomiędzy prawo- i lewobrzeżem. Miasto ogłosiło, że zakończyły się prace budowlane układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków. To kolejny z projektów w tej części Szczecina. Inwestycja została ukończona w założonym terminie.

- Inwestycja obejmowała przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu - Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego - wylicza Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Powstały nowe chodniki i infrastruktura dla rowerów. W ciągu ul. Energetyków w rejonie ulicy Celnej powstał nowy przystanek tramwajowo-autobusowy, a także przejścia dla pieszych i rowerzystów, które ułatwią komunikację pieszą, jak i rowerową wzdłuż nadodrzańskiego szlaku z bulwarami.

Najważniejszą częścią projektu była budowa nowego ronda w ciągu ul. Energetyków z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię i przez planowany most Kłodny. Wybudowano ponadto miejsca postojowe, w tym dwa parkingi - jeden w sąsiedztwie Trasy Zamkowej, drugi w rejonie ul. Zbożowej i Władysława IV. Przebudowane zostały sieci podziemne, zainstalowano oświetlenie uliczne. Wykonano też nasadzenia zieleni, w całej okolicy przybyło więc drzew i

...