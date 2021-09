Taka historia nie zdarzyła się nigdzie na świecie. Młodzieńcze obrazy Zielińskiego zadebiutowały na wystawie

Na wernisażu wystawy „Kolekcja z Innsbrucka" w szczecińskiej Galerii Kapitańskiej zaprezentowanych zostało ok. 50 obrazów Wojciecha Zielińskiego. Obrazy te przez blisko czterdzieści lat znajdowały się w prywatnej kolekcji w Innsbrucku, a obecnie - dzięki propozycji dotychczasowych właścicieli - powróciły do swojego autora i są prezentowane w jego rodzinnym mieście.

- Obrazy, które są tu prezentowane, są wyjątkowe. Cała historia z nimi związana jest jak baśń. Zaczęło się to wszystko czterdzieści lat temu w Sopocie, kiedy Wojtek był już prawie absolwentem tamtejszej uczelni. Wtedy do Sopotu trafił też pewien biznesmen, człowiek majętny. Szukał bursztynów, a trafił przypadkiem na Wojciecha Zielińskiego, najcenniejszy bursztyn spośród tych, których szukał - opowiadał na wernisażu Bogdan Twardochleb. - Panowie chwilę porozmawiali o malarstwie. Biznesmen zainteresował się tym, co Wojtek robi. Stąd obrazy Wojtka początkowo trafiały do domu biznesmena w Londynie, a gdy ten się przeprowadził do Austrii, to właśnie tam. W ten sposób tworzyła się kolekcja obrazów Wojtka. Potem biznesmen

...