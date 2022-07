Szczecin jednym z najszczęśliwszych miast?

Czy Szczecin to miasto szczęśliwych ludzi? Co sprawia, że czujemy się dobrze w swoim otoczeniu lub przeciwnie - unieszczęśliwia nas? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć autorzy raportu na temat polskich miast, przeprowadzając szczegółową analizę nastrojów wielkomiejskiej społeczności, jednocześnie podsuwając sugestie możliwych i racjonalnych rozwiązań.

„Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia" to tytuł raportu sporządzonego przez serwis nieruchomości otodom i firmę badawczą think.co. Jego celem było zbadanie, jakie aspekty życia w mieście sprawiają, że czujemy się w nim szczęśliwi lub nie. Poziom szczęścia mieszkańców polskich miast analizowano na podstawie kilku wytycznych, takich jak: dostępność sklepów, komunikacja, środowisko, bezpieczeństwo, dostęp do rozrywki i atrakcji kulturalnych, koszty życia, dostęp do miejsc przeznaczonych do uprawiania sportu, relacje sąsiedzkie/wspólnota, zadbanie i czystość, dostęp do opieki zdrowotnej, infrastruktura dla dzieci, infrastruktura dla zwierząt.

Szczecin znalazł się na 6. miejscu wśród miast o najwyższym poziomie szczęścia. Na

