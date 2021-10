SKM-ka dopiero w połowie 2024 roku!

Na przystankach przyszłej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej pociągi pojawiać się mają co godzinę, a w godzinach szczytu co 30 minut. Na razie jednak budowa jest opóźniona i nie wiadomo, czy nie przepadnie ponad pół miliarda złotych środków unijnych na tę inwestycję. Na dodatek spółka Trakcja SA (wykonawca) jest w sporze z PKP PLK i termin jeszcze bardziej się oddala - do lipca 2024 roku.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) - lider projektu - przypomina, że za modernizację i budowę linii kolejowych wraz z wybranymi przystankami odpowiada zgodnie z Umową Partnerstwa i umową o dofinansowanie partner PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

„Wybrany przez kolejarzy generalny wykonawca - firma Trakcja SA miała za zadanie zaprojektować i zmodernizować ok. 24,5 km linii kolejowych na szlaku Szczecin Główny - Police i wybudować lub zmodernizować przystanki".

Jak informowaliśmy, Trakcja ma już ponadroczne opóźnienia w realizacji tych zadań.

We wrześniu ub.r. w piśmie do mediów Trakcja SA twierdziła, że powodem opóźnień był m.in. błędny opis przedmiotu zamówienia oraz

...