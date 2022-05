Region może stracić wielką inwestycję. Będzie komunikacyjny chaos?

Świnoujście zamiast tzw. sprawnego i przyjaznego dostępu do portu będzie miało komunikacyjny chaos. Stanie się tak, jeżeli miasto zrezygnuje z realizacji inwestycji za 140 milionów złotych. Chodzi o przebudowę dróg dojazdowych do portu.

Problemy związane są z przedsięwzięciem o nazwie „Sprawny i przyjazny dostęp do portu". To druga największa po tunelu inwestycja w Świnoujściu. Zakłada ona przebudowę m.in. 13 km dróg oraz parking buforowy dla pojazdów oczekujących na wjazd do portu. Aż 122 ze 140 milionów złotych miało pochodzić z dofinansowania zewnętrznego, na co umowę podpisano w 2019 roku. Resztę miało sfinansować miasto. W toku procedur przetargowych okazało się, że ze względu na drożyznę koszty inwestycji wzrosły. W budżecie Świnoujścia brakuje obecnie prawie 35 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia, które - przypomnijmy - miało być wielkim sukcesem nie tylko dla miasta nad Świną, ale i regionu.

Sprawa ujrzała światło dzienne podczas niedawnej komisji gospodarki i budżetu, w której udział wzięli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,

