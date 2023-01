„Maluch+” dla samorządów. Prawie 206 mln zł na miejsca opieki dla najmłodszych

Prawie 206 milionów zł może trafić do zachodniopomorskich gmin na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Wnioski są przyjmowane do 19 lutego. W pierwszej kolejności od samorządów. Ale podmioty niepubliczne też nie są wykluczone, w regionie są takie, które skorzystały już z poprzednich edycji tego programu. Jest jednak jeszcze ponad 50 samorządów, które po te środki do tej pory nie sięgnęły. Teraz mają okazję to zmienić.

- Mamy bardzo dobre wiadomości, bo każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach - ogłosił na poniedziałkowej konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - W pierwszej kolejności „Maluch+" jest skierowany do samorządów gminnych, bo to przede wszystkim gminy powinny realizować obowiązek pomocy w opiece nad dziećmi do lat trzech tym rodzinom, które tej pomocy potrzebują. A potrzebują jej szczególnie młodzi rodzice, którzy wchodzą na rynek pracy.

Ta edycja programu „Maluch+" jest na lata 2023-2029. Jest na nią znacznie więcej środków niż w poprzedniej

