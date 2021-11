Koniec z dzikim parkowaniem. Przestrzeń dla mieszkańców

Koniec z „dzikim parkowaniem" na dolnym tarasie Starego Miasta. Radni Szczecina przegłosowali uchwałę, która rozszerza Strefę Zamieszkania Stare Miasto. Powiększona Strefa obejmie ulice: Kłodną, Środową, Sienną, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Wielką Odrzańską, część ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, Opłotki i Osiek.

Korzystanie z miejsc parkingowych będzie tam płatne w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Nowa część zostanie objęta podstrefą 2, co oznacza, że opłata za postój wynosi 1,50 zł za pierwsze 15 minut i 30 gr za każde kolejne 3 minuty. Pojazdy będzie można parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi zarządca będzie naliczać opłatę dodatkową w wysokości 200 zł, niezależnie od pory dnia - także w weekendy.

- Zmiany zostały zapoczątkowane w roku 2019, projekt ma swoją genezę w czasach prototypowania pl. Orła Białego - przypomina Radosław Kanarek, prezes spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Celem tych zmian było usystematyzowanie parkowania w obrębie Starego Miasta. Temu służy powoływana

