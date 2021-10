Kandydata 50+ pilnie zatrudnię

Dzięki rozwojowi medycy i techniki żyjemy coraz dłużej. Ma to wpływ na demografię - Europa bardzo szybko się starzeje, a Polska nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Osoby w wieku 50+ stanowią dziś niemal 40 proc. naszego społeczeństwa i szacuje się, że do 2040 r. ponad połowa z nas będzie należała do tej grupy. Czy to oznacza, że zamienimy się w kraj narzekających emerytów?

Niekoniecznie. Rządzić będzie pokolenie aktywnych „młodszych seniorów", świadomych konsumentów i osób chcących spełniać swoje marzenia, czyli Silversów. Będą także rządzić na rynku pracy. Już w tym momencie są poszukiwanymi pracownikami przez coraz więcej firm. Dlaczego?

Silversi posiadają szereg kompetencji, których młodsze pokolenia mogą im tylko pozazdrościć. W czym wygrywają z 20-, 30-latkami?

Silvers, czyli kto?

Kiedy przez media przetoczyły się dyskusje na temat Baby Boomersów, Millenialsów czy Zetek, teraz wszyscy skupiają uwagę na Silversach? Kto to? To osoby, które ukończyły 50. rok życia. Najczęściej mają dawno ustabilizowane życie prywatne - własne cztery kąty, odchowane dzieci, a w związku z tym

...